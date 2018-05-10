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Yurt dışı dil eğitimi tercihleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile lisansüstü eğitim almak için yurt dışında dil kursuna katılmaya hak kazanan öğrencilerin tercih işlemleri başladı.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 15:31..
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Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’nün internet sitesindeki duyuruya göre, dil kursu için MEB bursu ile lisansüstü eğitim almak için yurtdışına gönderilmeye hak kazanan öğrencilerin tercih dönemi başladı.

SON BAŞVURU 5 TEMMUZ

Adaylar 5 Temmuz’a kadar Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden tercihte bulunabilecek. Öğrenim görmek istediği ülkenin dili ve/veya edebiyatı ile ilgili bir bölümden mezun olup yurtdışında aynı dilde eğitim almak isteyenler, başvuru ve yerleştirme işlemine katılamayacak.

Bu öğrenciler, herhangi bir kontenjana yerleşse ve öğrenime başlasa bile yerleştirme işlemleri iptal edilecek, yapılmış harcamaların iadesi istenecek.

Yurt dışı dil eğitimi tercihleri başladı

İŞLEMLERİ TAMAMLAMALARI GEREKİYOR

Öğrencilerden Almanca ve İngilizce için yeterli dil puanına sahip olanların, yabancı dil sınavı sonuç belgelerini belirtilen tarihler arasında yüklemeleri gerekiyor. Yeterli yabancı dil puanlarını belgelemeyenler başvuru ve tercih işlemlerine katılamayacak.

Diğer diller için, dil belgesi şartı bulunmuyor. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra dil öğrenimi görülecek ülke ve dil kursu değişikliği yapılamayacak.

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