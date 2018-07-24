En popüler 3 yurt dışı festivali

Aybüke SENGİR / [email protected]

Tatile mi gitsek, festivale mi? Bir taşla iki kuş vurarak bu soru işaretinden kurtuluyoruz. Eğlencenin bir an olsun düşmediği festivaller, Ağustos sonuna kadar tam gaz devam ediyor. Yazı festivallerle geçirmek isteyenler atmosferiyle tüm tatil ihtiyacını gideriyor. Bakalım Ağustos’ta hangi etkinlikler bizi bekliyor!

TOMORROWLAND, BOOM – BELÇİKA

Tüm gençlerin akın ettiği festival Tomorrowland, tam 9 gün sürüyor ve 21 Temmuz’da başladı. Nedir bu Tomorrowland diye soracak olursanız, şöyle anlatayım; Belçika’nın Brüksel ile Antwerp arasında kalan, Boom bölgesinde devasa bir alan kuruluyor. Devasa derken öyle Rock’n Coke, One Love’ı bir kenara koyun, gerçekten devasa bir alandan söz ediyorum. Sonra, elektronik müzik piyasasında sözü geçen en iyi djleri bu ortama bırakıyorlar. Kimler diye sorarsanız çıkanlardan bazıları; Armin Van Buuren, David Guetta, Swedish House Mafia, Avicii, Tiesto, Afrojack Steve Aoki, the Bloody Beetroots, Fatboy Slim, Moby…

Şuan tüm hızıyla devam eden festivalde, 20 tane sahne var ve hepsinin kendine özgü bir teması var. Elektronik müziğin kendi içinde 50 tane kategoriye ayrıldığını düşünürsek, sahnelerin bu kategorilere göre düzenlenmesi de oldukça mantıklı bir karar olmuş.

KONAKLAMA

Eğer festival alanında konaklamayı düşünüyorsanız yanınıza mutlaka yağmur çizmesi ve benzeri şeyler alın. Tomorrowland’in festivalcilere sağladığı bir meteoroloji uzmanı da mevcut ve size ne zaman çadırda kalmanız gerektiğini, ne zaman göl kenarında eğlenebileceğinizi haber veriyor. Konaklama ile ilgili ayarlama yaparken, festival alanında çadır ayarlayabileceğinizi de seçenekleriniz arasında bulundurun. Biraz paraya kıyıp daha rahat bir ortamda konaklamak istiyorsanız, 12 kişi beraber bir pass alıp, 12 yatağın, size özel bir yemek alanının ve jakuzinin bulunduğu bir mansion’da kalabilirsiniz.

ULAŞIM

Brüksel ya da Charleroi Havaalanı’ndan toplu taşımayı kullanabilirsiniz.

Yeri: Belçika - Brüksel

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ORTA AVRUPA’NIN EN ÜNLÜ FESTİVALİ: SZİGET-BUDAPEŞTE

Bu festival 1993 yılından bu yana her yıl düzenleniyor. İlk yıllarında yerel olarak başlayan festival, yıllar geçtikçe büyüyerek Avrupa’nın en önemli festivallerinden biri haline geldi. Öyle ki, her yıl 400 binin üzerinde müzik severi ağırlıyor.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Tuna Nehri üzerindeki yemyeşil Obudai Adası’nda düzenlenen bir festival düşünün...

Festival, Obudai Adası üzerinde 1 milyon 100 bin metrekarelik alana kuruluyor. Yani bizim Rock’n Coke alanının 100 katı büyüklüğünde bir alan demek bu. Festivale katılanların çoğu da Macaristan dışından geliyor ve bu oran yaklaşık %60 civarında. Özellikle Hollanda ve Almanya’dan çok ilgi var. Festivalin katılımcı yaş ortalaması 18-40 gibi duruyor olmasına rağmen Blues, Jazz, World Stage gibi sahnelerin yer alması her yaştan müzik severin ilgisini çekiyor.

Sziget Festivali, 60’dan fazla sahnesi, binden fazla sergilenen performanslarla 7/24 eğlencenin sürdüğü bir atmosfer olacak.

AZ KALDI KAÇIRMAYIN

Bu yıl; Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana Del Rey, Dua Lipa ve Arctic Monkeys gibi isimler bu festivalde bir araya geliyor. Elbette Türkiye'den katılan sanatçılar da olacak. Ezhel ve Baba Zula festivalde sahne alacak. Festival 8-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek, kaçırmayın!

Yeri: Macaristan – Budapeşte

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BURNİNG MAN NEVADA – ABD

Geldik tüm dünyanın en çok konuştuğu, bilmeyenin kalmadığı festivale. Tabi ki Burning Man’den bahsediyorum. Özellikle son yıllarda sosyal medya sayesinde Türkiye’de de adından çok bahsedilir oldu.

NEDİR BU BURNİNG MAN

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde her yıl Ağustos ve Eylül döneminde düzenlenen ve 9 gün süren Burning Man'e katılan katılana. İlk olarak 1986’da düzenlenen Burning Man adını festivalin son günü ahşaptan yapılan bir kuklanın yakılmasından alıyor. Festivalin kurucusu Larry Harvey, ilk “Burning Man”i 1986’da yaşadığı bir aşk acısından sonra yaktı. Harvey bu şekilde ilişkisine sembolik olarak son vermişti, günümüzdeki haliyle bu yanan adam artık bir festival sembolü.

Festivalde sergilen sanat eserleri anlatmak istediğini direkt olarak ortaya koyuyor. Sanat eserleri dışında değişik icatlar, makineler ve araçlar da sergileniyor.

MUTANT ARAÇLAR

Festival alanında otomobil ve motosiklet kullanmak yasak, ancak kum fırtınalarında yaya gitmek yorucu olduğundan izin verilen tek araç bisiklet ya da “mutant araçlar”. Bunlar da gerçekten kişisel olarak tasarlanmış sanatsal şaheserler.

Ancak sıkı bir incelemeye tabi tutuluyorlar. Festivalde sadece orijinal araç artık gerçekten tanınmayacak şekildeyse kabul ediliyor.

ÇÖLDEKİ KÜRKLÜ HAYVANLAR

Burning Man, özellikle kendini tanıtmak için ideal bir yer. Çarpıcı ve uçuk kostümler gündemin bir parçası. Tamamen giyinik, ya da tamamen çıplak. Katılımcıların tek bir amacı var o da vahşi ve kişisel görünmek.

ÇÖL KUMUNDA DANS

Çadır kent dedikleri, “Black Rock City”de her yıl bir hafta boyunca en önemli olan şey: Parti ve müzik. Festival Woodstock ve Love Parade’in bir karışımı. Burada sabit müzik grupları bulamazsınız. Katılımcılar her şeyi kendileri organize ediyor.

Yer: Black Rock City, Gerlach, Nevada, ABD

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