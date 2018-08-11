Yurt dışı gezisinde gördü, çömlek atölyesi kurdu

Polonya ve İngiltere gezisi sırasında atölyelerde seramik yapan kadın sanatçılardan etkilenen 46 yaşındaki Didem Fırat, hobi olarak başladığı bu sanatı, Gölbaşı ilçesindeki evinde kurduğu atölyede devam ettiriyor.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Edebiyatı Bölüm Mezunu olan ve 27 yıl tercümanlık yapan Didem Fırat, Polonya ve İngiltere gezisi sırasında seramik üreten kadın sanatçıları gördüğünü ve bunlardan etkilendiğini söyledi.

KURSTA EĞİTİM ALDI

Yaşadığı ilçeye döndüğünde, babalarının mesleğini 36 yıldır sürdüren İbrahim, Ahmet ve Mustafa Önen kardeşlerden seramik üretimiyle ilgili kurs aldığını belirten Didem Fırat, evinde kurduğu atölyede çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

"HOBİ OLARAK BAŞLADIM"

Hobi olarak başladığı bu sanatı farklı boyuta taşıdığını ifade eden Didem Fırat, "Tornaya ilk oturuşunuzda bir şeyler ortaya çıkarmak imkansız. Çok çalışmak lazım. Devamlı tekrarlamak, gerekirse bozup bozup yapmak lazım. Sabır, çömlek yapmakta çok önemli. Bazıları 'yetenek istiyor' diyor. Ben buna inanmıyorum. Herkesin bir yeteneği vardır. Çömlek işinde öğrenmek için sabretmek lazım ben gerçekten öğrenmeyi çok istediğim ve sabrettiğim için öğrendim." dedi.

"TOPRAK TÜM YORGUNLUĞUMU ALIYOR"

Didem Fırat, "Toprağa dokunduğunuz anda elektriğinizi, kötü enerjinizi alıyor gibi bir his oluyor. Bir terapi gibi günlük hayatta ne kadar yorgun olursam olayım, atölyeye indiğim ve bir şeyler yapmaya başladığımda bütün yorgunluğumu alıyor. Her yaştan insana çömlek sanatı ile uğraşmalarını tavsiye ediyorum, özellikle çocuklara. Çünkü çocuklarımız sürekli teknolojik aletlerle ilgileniyor. Bu da dikkat eksikliğine yol açıyor, el sanatlarını geliştirmelerine engel oluyor. Bundan dolayı çocukların normal toprakla oynamaları ve bir şeyler üretmelerinin onların hem duygusal hem de zihinsel gelişimlerine fayda sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.



