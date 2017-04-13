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Yurt dışı giriş - çıkışlarda pasaportlara damga vurulacak

İçişleri Bakanlığı, istisnasız tüm Türk vatandaşlarına yurt dışı giriş-çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğu getirdi.

13.04.2017 - 10:09
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pasapor

İçişleri Bakanlığı tarafından sınır kapılarına 10 Nisan 2017 tarihi itibarı ile yeni bir genelge gönderildi.

SADECE ASKERLİK YAPTIĞI BELGELEYEMEYENLERE DAMGA VURULUYORDU

10 Nisan 2017'den önceki uygulamaya göre, erkek Türk vatandaşlarından 20-40 yaş arasında olup da askerlik yaptığını belgeleyemeyen Türk vatandaşlarına damga zorunluluğu vardı. Askerlik yaptığını belgeleyenlerin pasaportlarına isteğe göre damga vurulurken,  40 yaş üstü erkek yolcuların pasaportlarına ise belge gösterme zorunluğu olmadan isteklerine  göre damga vuruluyordu. Kadın vatandaşların ise hiç damga zorunluluğu yoktu ancak isterlerse pasaportlarına damga vuruluyordu.

TÜM TÜRK VATANDAŞLARININ PASAPORTUNA DAMGA VURULACAK

Yetkililer, 10 Nisan 2017’de İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile kadın erkek istisnasız tüm Türk vatandaşlarının giriş ve çıkışlarında pasoportalarına damga vurulması zorunluluğunun getirildiğini belirttiler.

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