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Yurt dışı için sınava girecek öğrenciler açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar duyuruldu.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 12:38..
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Bakanlığın Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar sonuçlarını resmi burslu öğrenci sistemi internet adresinden öğrenebilecekler

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Sözlü sınav giriş tarihleri, sözlü sınav giriş yeri, sözlü sınava giriş bilgileri ve sürece ilişkin diğer konular, http://yyegm.meb.gov.tr internet sayfasından daha sonra duyurulacak.

Yurt dışı için sınava girecek öğrenciler açıklandı

1224 ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK

Bakanlık tarafından, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 76 ülkeye 1224 öğrenci gönderilecek.

Yurt dışı için sınava girecek öğrenciler açıklandı

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