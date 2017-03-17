Yurt dışı kaynaklı foreks işlemlerine yasak yolda

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, foreks piyasalarına ilişkin sınırlamalar için ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemelerinin yapılacağını söyledi.

YENİ DÜZENLEMELER

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) söz konusu piyasalara ilişkin düzenlemelerinden ilkinin yürürlüğe girdiğini anımsatan Canikli, yeni düzenlemelerin de kısa sürede hayata geçirileceğini bildirdi.

Türk vatandaşlarının mevcut yasalar uyarınca, Türk kurumlarından yetki almamış foreks işlemleri yapan bir siteye veya alana ulaşıp işlem yapmasının yasak olduğunu anlatan Canikli, başka ülke vatandaşlarının ise söz konusu işlemleri yapmasının Türkiye'yi ilgilendirmediğine işaret etti.

YURT DIŞI KAYNAKLI SİTELERE ERİŞİM ENGELLENECEK

Canikli, foreks piyasaları konusunda, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hangi ülkede oluşturulursa oluşturulsun, oraya ulaşarak işlem yapması konusunda engelleme ve kural koyma yetkisi kesinlikle Türk Cumhuriyeti Devleti'nindir. Önümüzdeki günlerde yasal çalışmalarımız da olacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eğer izin almadan yurt dışında foreks işlemi yapan alana, siteye erişiyorlarsa oraya ulaşımı engelleyeceğiz. O yetkimiz de var. Dolayısıyla Türkiye'de getirdiğimiz düzenlemenin arkasından dolanılarak baypas edilmesi anlamına gelecek bu tür erişimlere de kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Canikli, foreks piyasalarına yönelik düzenlemenin çok isabetli olduğunun her geçen gün anlaşıldığını vurgulayarak, bu konuda en ufak bir problem bulunmadığını vurguladı.

"GÜNLÜK İŞLEM HARCI 17 MİLYAR DOLARA ÇIKMIŞTI"

Foreks piyasalarının normalde bir risk yönetimi mekanizması şeklinde işlemesi gerekirken SPK'nın düzenlemesinden önce dijital bir kumarhane haline geldiğini ifade eden Canikli, simit satan vatandaşın bile bu piyasada işlem yapmaya başladığını anlattı. Canikli, şunları kaydetti: "İşin vahametini düşünebiliyor musunuz? Normalde döviz açık pozisyonu olan vatandaşın, o açık pozisyonu risk yönetimi çerçevesinde garanti altına almak amacıyla bu piyasalarda işlem yapılması gerekiyor ama öyle bir reklam kampanyası yürütüldü ki geometrik büyümeye başladı. Günlük işlem hacmi 17 milyar dolara kadar ulaşmıştı. Özellikle küçük yatırımcı diyebileceğimiz kesimin hemen hemen tamamına yakını kaybediyordu. Hep kasa kazanıyor, artırılmış işlem hacmi 17 milyar dolara ulaşıyor. Eğer biz bu işlemi yapmamış olsaydık küçük yatırımcı günlük ortalama 300 milyon dolara yakın kaybetmeye devam edecekti. Düzenlemeyi yaparak bunları her gün 300 milyon dolar zarar etmekten, kumarda kaybetmekten kurtardık. Hedge yapacaksa 1/10 kaldıraç oranı rahatlıkla yeterli. Ayrıca diğer vadeli piyasalarda da 1/20'ye kadar uzanan hedge mekanizmaları var. Onlar da devreye sokulabilir. Gerçek anlamda kurumsal yatırımcılardan risklerini hedge etmek için piyasalarımız vardır ve yeteri kadar da derinliğe sahiptir. O nokta da herhangi bir problem söz konusu değil."