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Yurt dışı oyları 16 Nisan'ı bekliyor

Yurt dışında kayıtlı Türk seçmenlerin 190 torbaya koyulan oy pusulaları, ATO Kongre Merkezi'nde kapısında özel güvenlikli odaya konuldu.

12.04.2017 - 10:28
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Planlama dahilinde Fransa’nın tamamı ile Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin bir bölümünü kapsayan Münih-Lion hattınında toplanan ve Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Esenboğa Havalimanı’na getirilen 190 diplomatik torbadaki oylar, işlemlerin ardından ATO’ya getirildi.

190 TORBA OY PUSULASI 16 NİSAN SAAT 17:00'YE KADAR BEKLETİLECEK

190 torba oy pusulası, ilçe seçim kurulu üyeleri, parti temsilcileri ve Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Afife Nezgitli Yıldırım kontrolünde ATO Kongre Merkezi’ne ulaştırıldı. Burada, anahtarları parti temsilcilerinde bulunan 5 asma kilit altındaki özel güvenlikli salonda, Türkiye’de oy verme işleminin sona ereceği 16 Nisan saat 17.00’ye kadar bekletilecek.

Yurt dışı oyları 16 Nisan'ı bekliyor

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