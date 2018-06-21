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Yurt dışı oyları 5 kilitle korunuyor

24 Haziran seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar ATO Kongre Merkezi'nde her birinin anahtarı farklı kişilerde olan 5 kilitle koruma altında.

AA | 21.06.2018 - 19:05..
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Yurt dışı oyları 5 kilitle korunuyor

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği iki ayrı yöntemle Türkiye'ye getirildi.

3 UÇAKLA ESENBOĞA'YA GETİRİLDİ

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Oy Torbaları Nakil Komisyonu tarafından Berlin-Kopenhag-Londra, Münih-Lyon ve Köln güzergahlarına yakın 34 temsilcilikte kullanılan oylar, dün akşam saat 20.00 ve sabaha karşı 02.25 ile 02.45 olmak üzere üç charter uçakla Ankara Esenboğa Havalimanına nakledildi.

Yurt dışı oyları 5 kilitle korunuyor

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ATO'DAKİ GÜVENLİKLİ ALANA TAŞINDI

Yurt dışı temsilciliklerdeki partili üyelerin de dahil olduğu Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonları nezaretinde diplomatik torbalara yüklenen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca dün sabaha karşı yapılan operasyonlarla ATO Fuar Merkezindeki güvenlikli alana taşındı.

Türkiye'ye getirilmesinde ikinci yöntem olarak kullanılan diplomatik kuryelere teslim edilen oy torbaları ise önce Atatürk Havalimanına, daha sonra ise Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edildi. Oylar buradan da Oy Torbaları Ulaştırma Komisyonunca 05.30 itibarıyla ATO Fuar Merkezi'ne ulaştırıldı.

Yurt dışı oyları 5 kilitle korunuyor

5 FARKLI ANAHTARLI SİSTEMLE KORUNUYOR

ATO Fuar Merkezine taşınan oylar, anahtarlarının her biri farklı bir kişide olan beş farklı kilit altına alındı.

Oyların kilit altına alındığı bölümün anahtarlardan biri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer dördü ise Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun parti üyelerinde bulunuyor.

Yurt dışı oyları 5 kilitle korunuyor

Üzerinde beş ayrı kilidi olan kapılar, komisyona mensup beş kişiden biri dahi olmadığında açılamayacak şekilde tasarlandı. Oda 24 saat güvenlik kameralarıyla takip edilecek. Ayrıca talepte bulunan siyasi partiler 24 saat kapıda müşahit bulundurabilecek.

Buradaki oylar, 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 17.00 den sonra Türkiye'de oylama tamamlanıp, diğer sandıklar birlikte açılacak, sayım ve dökümleri Yurt Dışı ilçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Yurt dışı oyları 5 kilitle korunuyor

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