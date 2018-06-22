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Yurt dışı oyları tasnif edildi

60 ülkedeki 123 temsilcilikten getirilen oy çuvalların tasnif edilme işlemi sona erdi.

AA | 22.06.2018 - 16:41..
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Türkiye'ye getirilen ve Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde kilit altına alınan oyların bulunduğu çuvallar, sabah saatlerinde siyasi parti ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcileri nezaretinde yapılan çalışmayla tasnif edilmeye başlandı.

OYLAR ÖZEL DEPODA

Temsilciler tarafından oyların bulunduğu turuncu çuvallar açıldı. Çuvalların içindeki mühürlü oy torbaları, şeffaf sandıklara konuldu. Yapılan çalışmanın ardından şeffaf sandıklar yeniden mühürlenerek özel depoya kilitlendi.

Yurt dışı oyları tasnif edildi

Öte yandan tasnif çalışmaları sırasında polis ekiplerince salonun kapısında güvenlik önlemi alındı.

Buradaki oylar, 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 17.00'den sonra Türkiye'de oylama tamamlandığında diğer sandıklarla birlikte açılacak, sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Yurt dışı oyları tasnif edildi

Yurt dışı oyları tasnif edildi

Yurt dışı oyları tasnif edildi

Yurt dışı oyları tasnif edildi

Yurt dışı oyları tasnif edildi

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