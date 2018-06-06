Yurt dışı oyları üst düzey koruma altında olacak

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

5 KİLİTLİ ÖZEL ODADA TUTULACAK

Yurt dışında yaşayan Türk seçmenlerin, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanacağı oylar, oy verilecek her noktada oluşturulacak 5 kişilik Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu'nun sorumluluğunda, 5 kilide sahip özel bir odada tutularak, 24 Haziran'dan önce Türkiye'ye gönderilecek.

60 ÜLKEDEKİ 123 TEMSİLCİLİKTE OY KULLANILACAK

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği mevzuatlar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı sevk ve idaresinde 60 ülkedeki 123 temsilcilikte, oy kullanımının sorunsuz gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

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TEMSİLCİLİKLERE GÖNDERİLMESİ SÜRECİ

Seçime az bir süre kaldığı için oy pusulalarının basılması ve yurt dışındaki temsilciliklere gönderilmesinde farklı yollar izlendi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 vatandaşın çoğunluğunun bulunduğu Avrupa ve Ortadoğu gibi yakın coğrafyalara diplomatik kargoyla gönderilen oy pusulaları, Amerika, Avustralya ve Uzakdoğu'daki diğer noktalara herhangi bir gecikme olmaması için diplomatik kurye nezaretinde ulaştırıldı.

Pusulalar, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Lüksemburg gibi Türk seçmenlerin yoğun bulunduğu Avrupa ülkelerine ise Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakların charter seferleriyle oy verme noktalarına götürüldü.

OYLAR ZİNDAN KAPILI ODALARDA SAKLANACAK

Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışındaki oy verme noktalarına gönderilen oy pusulalarını, misyonlarda oluşturulan Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu karşılayacak.

En çok oy alan 3 siyasi partinin temsilcileri, misyondan 1 kamu personeli ve başkanlığını misyon şefinin (Büyükelçi ya da Başkonsolos) yaptığı söz konusu 5 kişilik Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu, oy pusulalarını ve kullanılan oyları, tutanakla kayda alarak misyonda belirlenen ve 5 ayrı kilidi bulunan özel odalarda tutacak. Oy pusulalarının tutulacağı söz konusu odaların zindan kapılarına benzer bir kapısı olduğu belirtildi.

5 KİLİT 5 KİŞİDEN 1'İ OLMADAN AÇILMAYACAK

Üzerinde 5 ayrı kilidi olan kapılar, komisyonda mensup 5 kişiden 1'i dahi olmadığında açılmayacak şekilde tasarlandı. Kapılar, 5 kişinin aynı anda bir araya gelmesi ile açılıp kapanabilecek.

HER GÜNE AYRI SANDIK

Seçmen yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde oy verme işleminin rahat bir şekilde yapılabilmesi için oy kullanma gün sayısı, YSK tarafından nüfusa oranla belirlendi. Yine mevzuata göre, oy verme işleminin tek günden fazla süreceği yerlerde her güne ayrı sandık açılacak.

Buna göre süreç; yurt dışında seçimler için ilk oy verme günü olan 7 Haziran Perşembe sabahı oy pusulası ve diğer malzemeleri misyondaki sandık kurullarına tutanakla teslimiyle başlayacak.

MÜHÜRLÜ PUSULALAR TUTANAĞA GEÇİRİLEREK KOMİSYONA TESLİM EDİLECEK

Her gün yerel saatle 09.00-21.00 arasında yapılacak oy verme işlemi tamamlandıktan sonra ilgili sandık kurulu, kullanılan oy ve kullanılmayan oy pusulalarını mühürlü şekilde tutanağa geçirerek komisyona teslim edecek.

19 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Yurt dışı oylarının, 24 Haziran'dan önce yurda dönmesi gerektiği için yurt dışındaki tüm temsilciliklerde oy kullanma işlemi 19 Haziran'da sona erecek.

Oy verme işleminin bittiği gün oyların tamamı komisyon tarafından kilitli odaya yerleştirilecek. 19 Haziran'ı takip eden günlerde yurt dışı oyları, farklı kanallarla yurda doğru yola çıkarılacak.

24 HAZİRAN'DA HAZIR OLACAK

Mevzuata göre yurt dışı oyları, Türkiye'de seçimin yapılacağı ve devamında oy sayımının gerçekleştirileceği 24 Haziran'da Ankara'da sayıma hazır halde tutulacak.

THY VE DİPLOMATİK KURYELER OYLARI TAŞIYACAK

Uzak mesafelerdeki oylar diplomatik kurye ile Avrupa gibi Türklerin yoğun bulunduğu bölgelerden ise THY'den bu işe tahsis edilen 3 özel uçağın charter seferleriyle yurda getirilecek.

THY uçakları, Avrupa'da Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Lüksemburg gibi ülkeleri dolaşarak buralardaki çok sayıda misyonun oylarını toplayarak, doğrudan Ankara'ya getirecek ve YSK yetkililerine teslim edecek.

BOŞ TESPİTİ YAPILACAK

Söz konusu uçaklar, bu seferlere çıkmadan önce YSK, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve siyasi parti temsilcileri tarafından kontrol edilerek boş tespiti yapılacak, ardından belirlenen rotaları dolaşarak oyları toplayacak.

Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonları tarafından farklı misyonlardan getirilen oylar, YSK, Dışişleri Bakanlığı ve siyasi parti temsilcileri nezaretinde uçağın kargo bölümüne yüklenecek. Yüklenen oy torbaları, uçağın uğrayacağı diğer noktalarda indirilmeyecek.

ABD, Kanada, Avustralya, Çin, Japonya uzaklığı sebebiyle Ortadoğu ve Avrupa'daki diğer ülkeler ise düşük yoğunluklu oy kullanma noktaları olması nedeniyle oylarını en hızlı yol olan diplomatik kuryelerle gönderecek.

DİPLOMATİK KURYELER OY TORBALARINI YANLARINDA TAŞIYACAK

Tarifeli seferle yola çıkacak diplomatik kuryeler, oy torbalarını, kendi yanlarında taşıyacak.

Bir kuryenin 20 kilo ağırlığında iki oy torbası taşıyacağı hesap edilerek, o kadar kurye görevlendirilecek.

Kuryeler, uçakta oy torbalarıyla yan yana koltuklarda seyahat edecek.

Diplomatik kuryelerle İstanbul'a getirilen oylar, burada YSK'nın Yurt dışı İlçe Seçim Kurulu yetkililerine teslim edilecek.

Yurt dışı oyları, buradan da 24 Haziran akşamı sayım işleminin yapılacağı Ankara'ya getirilecek. Siyasi partiler, YSK'ya başvurarak, oy pusulalarının yurt dışındaki oy verme noktalarına taşınması, oyların saklanması, oy verme işlemi ve son olarak oyların geri taşınmasındaki her evreye nezaret edebilecek.