Yurt dışı seçim sandıklarına yoğun ilgi

Almanya, Avusturya, Fransa, ABD, Avustralya, Danimarka ve Lüksemburg'da oylarını kullanmaya başlayan Türk vatandaşları, dün sandıklara rekor katılım gösterdi.

TÜRKLER AKIN AKIN SANDIĞA GİDİYOR

7 ülkedeki 33 konsolosluk bölgesinde 115 bin 315, gümrüklerde ise 10 bin 705 olmak üzere toplam 126 bin 20 seçmen aynı gün oy kullandı. Dün, bir önceki güne oranla seçimlere katılımda yüzde 75,49 artış kaydedildi.

260 BİN OY KULLANILDI

Böylece oy kullanma işleminin başladığı 7 ülkede şu ana kadar toplam 260 bin 733 kişi oy verdi. Ramazan Bayramı dolayısıyla da temsilciliklerde ve gümrüklerde kullanılacak oy oranının artacağı öngörülüyor.