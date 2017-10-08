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Yurt dışı yerleşik milyonerler 10 bini geçti

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt dışı yerleşik mudi sayısı yılın 8 ayında 2016'ya göre 3 bin 748 kişi arttı.

08.10.2017 - 11:38
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  2. Ekonomi

milyonet

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2012 yılında hesabında 1 milyon lira ve üzeri mevduat olan yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2 bin 308, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı da 18 milyar 634 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2013'te 3 bin 652'ye, bu milyonerlerin bankalardaki parası da 34 milyar 270 milyon lira oldu. Yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2014'te 4 bin 188 ve 2015'te 5 bin 489'a ulaşırken, bu milyonerlerin bankalardaki parası da sırasıyla 39 milyar 38 milyon lira ve 55 milyar 333 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl sonunda 7 bin 32'ye ulaşan yurt dışı yerleşik milyoner sayısının bankalardaki parası da 59 milyar 829 milyon liraya çıktı.

8 AYDA YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI ARTTI

BDDK verilerine göre, yurt dışı yerleşik mudi sayısı bu yılın 8 ayında 3 bin 748 kişi daha arttı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı ağustos sonu itibarıyla 10 bin 780'e ulaşırken, hesaplarındaki para miktarı da 68 milyar 580 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 6 milyar 152 milyon lirası yerel para, 62 milyar 191 milyon lirası yabancı para ve 237 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan yurt dışında yerleşik mudi sayısı ve bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı şöyle:

Yıllar

Mudi sayısı

Toplam mevduat (Milyon TL)

2012

2.308

18.634

2013

3.652

34.270

2014

4.188

39.038

2015

5.489

55.333

2016

7.032

59.829

2017 Ağustos

10.780

68.580



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