Yurt dışına ilk kez nasıl çıkılır

İlk kez yurt dışına çıkacaksanız ve aklınızda belli bir ülke yoksa, önce vizesiz ülkeleri tercih etmek iyi bir fikir olacaktır. Hem tecrübe edinmek hem de keyif almak istiyorsanız, birkaç günlüğüne Balkan ülkelerinden birini ziyaret edebilirsiniz.

PASAPORT İŞLEMLERİ

Hangi ülke olursa olsun pasaport çıkarmanız şart. Bunun için e-pasaport sitesine girerek, size en yakın emniyetten randevu alabilirsiniz.

Devlete hizmet eden farklı seviyelerdeki kişilerine makamlarına göre yeşil, gri ya da siyah pasaport veriliyor. Umuma mahsus (bordo) pasaport tabiri caizse, standart vatandaşa verilen pasaporttur.

Daha sonra istenen bazı belgeler olacaktır. Randevu gününüzde dekont, fotoğraf ve nüfus cüzdanı gibi bazı belgelerinizi hazır bulundurmanız gerekiyor. Yukarıda verdiğimiz linkten istenen belgelerle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Randevu günü, emniyette istenen belgeleri ve parmak izinizi verdikten sonra yaklaşık bir hafta yada 15 gün içerisinde elinize ulaşacak olan pasaportunuzu bekleme zamanınız gelmiş demektir.

İLK BİLET

Vizesiz pek çok ülke mevcut. Bunları uygun tarihlerde aldığınız takdirde ucuza getirmeniz de mümkün. Bu sayede ilk tecrübenizi kolayca ve fazla masraf yapmadan edinmiş olacaksınız. Online olarak biletinizi istediğiniz uçak firmasından satın alabilirsiniz.

Seyahat günü geldiğinde pasaportunuzu ve online biletinizi yanınıza almayı unutmayın. Bunun dışında küçük bir valiz almanız sizi bagaj bekleme sorunundan da kurtaracaktır.

İLK ÇIKIŞ

Uçağınız indiğinde telefonunuzun yurt dışına açık olduğundan emin olmalısınız. Aksi taktirde neden arayamıyorum yada aranmıyorum diye düşünmeye başlayabilirsiniz.

Kalacağınız otel yada herhangi bir yerin haritasını yanınızda bulundurmanız, kolayca taksi veya toplu taşıma ile oraya ulaşmanızı sağlayacaktır.