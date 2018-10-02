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Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

Yurt dışına kaçırılan 2.5 milyar liranın ABD'deki İranlılara ait olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 08:49..
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Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 Ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin Türk lirası ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

GÖNDERENLER KOMİSYON ALIYOR

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet 6415 sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

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