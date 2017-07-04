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Yurt dışına kaçmak isteyen 4 PKK'lı yakalandı

Tekirdağ'da kaçış hazırlığı yapan 4 PKK'lı terörist jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

04.07.2017 - 14:13
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JANDARMA

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan 4 PKK'lının kişi başı 5 bin euro'ya anlaştıkları kişilerce TIR'la yurt dışına kaçırılacakları bilgisine ulaştı.

TIR'A BİNMEDEN YAKALANDILAR

Jandarma, Tekirdağ- Malkara karayolu üzerindeki İnecik mevkisindeki bir dinlenme tesisine düzenlediği operasyonda, yurt dışına kaçmak için TIR'a binme hazırlığı yapan PKK'lılar M.Ş., A.A., N.G. ve L.A.'yı organizatör Y.A. ile birlikte yakaladı.

5 BİN EUROYA ANLAŞTILAR

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Son zamanlarda kolluk güçlerinin yaptığı etkili mücadele sonucu ciddi darbeler alan terör örgütü, içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulmak için değişik faalilyetlerde bulunmaktadır.

Bu kapsamda bizzat örgüt içerisinde faaliyette bulunan örgüt üyeleri ve örgütsel suçlardan aranan şahısları yurtdışına kaçırma arayışına girdiği belirlenmiştir.

Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ankara merkezli organize bir suç örgütü tarafından söz konusu şahısları kişi başı 5 bin euro karşılığında yurt dışına kaçıracakları tespit edilmiş, yapılan operasyonla plakası belirlenen bir TIR'da 1 organizatör ve aranan 4 kişi yakalanmıştır."

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