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Yurt dışına kaçmak isteyen 7 FETÖ'cü yakalandı

Aralarında Zonguldak İl İmamı'nın da bulunduğu 7 FETÖ'cü, Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken ekipler tarafından gözaltına alındı.

12.04.2017 - 16:09
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Mesleklerinden ihraç edilen, komiser, öğretmen ve memurların arasında bulunduğu ve haklarında FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arama kararı bulunan M.Ç. (36), L.Ç. (40), F.Ö. (46), M.A. (57), S.Ş. (29), A.T. (35), Z.K. (41), zanlılardan birinin çocuğu olduğu öğrenilen M.E.Ö (13) ile İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalandı.

ORGANİZATÖRLER DE YAKALANDI

Zanlıların kaçak geçişini organize ettikleri öne sürülen İran uyruklu H.M. (36) ve H.K. (41) adlı Türk de gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçmak isteyen 7 FETÖ'cü yakalandı

RODOS'A KAÇACAKLARDI

Şüphelilerin Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Yurt dışına kaçmak isteyen 7 FETÖ'cü yakalandı

ZONGULDAK İL İMAMI

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılardan Z.K. adlı eski öğretmenin FETÖ'nün sözde "Zonguldak il imamı" olduğu iddia edildi.

Yurt dışına kaçmak isteyen 7 FETÖ'cü yakalandı

Yurt dışına kaçmak isteyen 7 FETÖ'cü yakalandı

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