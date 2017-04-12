Yurt dışına kaçmak isteyen 7 FETÖ'cü yakalandı

Mesleklerinden ihraç edilen, komiser, öğretmen ve memurların arasında bulunduğu ve haklarında FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arama kararı bulunan M.Ç. (36), L.Ç. (40), F.Ö. (46), M.A. (57), S.Ş. (29), A.T. (35), Z.K. (41), zanlılardan birinin çocuğu olduğu öğrenilen M.E.Ö (13) ile İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalandı.
ORGANİZATÖRLER DE YAKALANDI
Zanlıların kaçak geçişini organize ettikleri öne sürülen İran uyruklu H.M. (36) ve H.K. (41) adlı Türk de gözaltına alındı.
RODOS'A KAÇACAKLARDI
Şüphelilerin Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi.
ZONGULDAK İL İMAMI
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zanlılardan Z.K. adlı eski öğretmenin FETÖ'nün sözde "Zonguldak il imamı" olduğu iddia edildi.