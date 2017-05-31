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Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ'cüler paralarla yakalandı

FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 4 kişi, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

31.05.2017 - 10:56
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı bulunan avukat M.K'yi takibe aldı.

YURT DIŞINA KAÇIŞ PLANI

Ekipler, zanlı ile örgüt içerisinde yer alan 3 kişinin daha yurt dışına kaçış planı yaptığını, bunun için sahte pasaport ve kimlik temin etmeye çalıştıklarını belirledi.

Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ'cüler paralarla yakalandı

PARA, SAHTE PASAPORT, FOTOĞRAFLAR...

Harekete geçen ekipler, zanlıların Etimesgut ilçesinde bir pastanede toplantı yapacağını belirleyerek önlem aldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlıların üst ve araç aramalarında, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılabilecek, farklı kişilere ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar ile 2 bin 740 avro, 500 dolar ve 18 bin 400 Türk lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan M.K. ve E.A'nın avukat, O.S'nin Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde doktor, B.K'nin ise üniversite öğrencisi olduğu belirlendi.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda örgütün güvenli ev olarak tabir ettiği "gaybubet" evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan öğretmen İ.K. ve üniversite öğrencisi S.E'nin telefonlarındaki incelemede de mobil oyun görünümlü kriptolu iletişim programı tespit edildi.

BYLOCK KULLANIMI

Emniyetteki işlemleri süren zanlıların, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

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