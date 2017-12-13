Yurt dışına kaçmaya çalışan doktorlar tahliye edildi

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık yakınları ve avukatları katıldı. Gebze Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklar Demirel ve Eryonucu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle duruşmaya bağlandı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, her iki sanığın adına kayıtlı telefon hatlarında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock yüklü olduğu tespit edildiğini belirtti.

"TELEFONU 20 YILDIR EŞİM KULLANIYORDU"

Sanık Eryonucu, programı hiç kullanmadığını iddia ederek, "Telefon benim adıma kayıtlı ancak 20 yıldır eşim kullanıyordu. HTS kayıtlarında görüşme yapılan kişiler de eşimin arkadaşlarıdır." dedi.

ByLock'u kullanmadığını ileri süren sanık Demirel ise "Programı kullanmadım ancak şahsi kanaatim, yapılan görüşmeler haberleşme amaçlı değildir. 4-5 aylık kullanım zarfında kısa sürelerle giriş yapılmış. Tespitte yer alan görüşme sürelerini dikkate alırsak bu kullanımlar haberleşme amaçlı değildir." ifadelerini kullandı.

NOTLARI "ÇOCUĞUM YAZMIŞ" SAVUNMASI

Mahkeme Başkanı Dik, sanık Eryonucu'ya Keşan'da yakalandıkları sırada üzerinde ele geçirilen İngilizce, "Türkiye'de 100 bin kişi işten atıldı" ve "Ailem Amerika'da yaşıyor" notlarını sordu.

Eryonucu, "Olaylar sırasında 10 yaşında olan oğlum, İngilizce öğrenirken yazmış. Olaylardan etkilendiği için yazdığını düşündüğüm için yanıma aldım. İşimden atıldığım için bulunduğum yerlerde hep sosyal olaylardan konuşuyorduk. Çocuğum da bundan etkilenerek bu konuları yazmış." yanıtını verdi.

PASAPORT AÇIKLAMASI

Üzerlerinde ele geçirilen sahte pasaportlara ilişkin açıklama yapan sanıklar, pasaportlara müdahale etmediklerini savunarak, OHAL kapsamında KHK ile ihraç edildikleri için pasaportlarının iptal edildiğini bildirdiler.

Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş, sanıkların FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile mesleklerinden ihraç edildiği, ByLock kullandığı, FETÖ elebaşının talimatının ardından Bank Asya hesaplarında artış oluşu ve yakalandıklarında üzerlerinde sahte pasaport ele geçirilmesinden dolayı suçun vasıflarının oluştuğunu belirterek, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklar Demirel ve Eryonucu, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre verilmesi ve tutuksuz yargılanma talebinde bulundular.

Sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isteyerek, "Müvekkillerimin tutuklanmasındaki tek dayanak, ByLock kullanıldığı iddiasıdır. Kaçma ihtimalleri yoktur ve tutuksuz yargılanmalarını ve tahliyelerini talep ediyoruz." dedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Mahkeme Başkanı Dik, üyelerle yaptığı müzakerenin ardından, sanıkların imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

"TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR ÜLKE DEĞİL" NOTU

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındayken yakalanan sanıklar, FETÖ ile bağlantıları bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilmişti.

Sanıklar Demirel ve Eryonucu, 11 Ekim 2016'da gözaltına alınarak Keşan'da tutuklanmıştı.

Eryonucu'nun üst aramasında biri iptal edilmiş iki pasaport, kredi kartları, sim kart, 4 bin 985 dolar, bin 750 euro, 110 lira, çizgisiz kağıt üzerine İngilizce, "Türkiye'de 100 bin kişi işten atıldı" ve "Türkiye'de durum çok karışık olduğu için güvenli bir ülke değil" yazılı not, Demirel'in üzerinde ise biri iptal edilmiş iki pasaport, 3 bin euro, 35 lira, flash bellek ile sim kart ele geçirilmişti.