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Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

Edirne'de sınırı kaçak yollardan geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

21.05.2017 - 14:27
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Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut  Birliklerine bağlı piyadeler, Saçlımüsellim köyü civarındaki kontrollerinde  sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan 3 şüpheli tespit etti.

Yakalanan şüpheliler hudut karakoluna götürüldü.

Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

YURT DIŞINA ÇIKMA YASAKLARI VAR

Yapılan ilk sorguda şüphelilerin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile  ihraç edilen ve yurt dışına çıkma yasağı bulunan memurlar olduğu tespit edildi.

Marmara Üniversitesi eski öğretim görevlisi M.A.B, Süleymanşah  Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.M.K ve meslekten ihraç bilgisayar öğretmeni S.K'nın işlemleri sürüyor. Zanlıların yanında bir de bebek olduğu öğrenildi.

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