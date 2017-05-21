Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Birliklerine bağlı piyadeler, Saçlımüsellim köyü civarındaki kontrollerinde sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan 3 şüpheli tespit etti.

Yakalanan şüpheliler hudut karakoluna götürüldü.

YURT DIŞINA ÇIKMA YASAKLARI VAR

Yapılan ilk sorguda şüphelilerin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve yurt dışına çıkma yasağı bulunan memurlar olduğu tespit edildi.

Marmara Üniversitesi eski öğretim görevlisi M.A.B, Süleymanşah Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.M.K ve meslekten ihraç bilgisayar öğretmeni S.K'nın işlemleri sürüyor. Zanlıların yanında bir de bebek olduğu öğrenildi.