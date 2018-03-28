Yurt dışına seyahat edeceklere konsolosluk desteği rehberi

Aybüke SENGİR / [email protected]

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yardım ve konsolosluk koruması sağlamak Büyükelçiliklerin ve Başkonsoloslukların asli görevleri arasında. Yurt dışında bulunan Büyükelçilik ve Başkonsolosluklar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve talep edilmesi ve yerel yasaların izin vermesi hâlinde Türk vatandaşlığının yanı sıra başka ülke veya ülkelerin vatandaşlığına sahip kişilere de yardım edebiliyorlar.

7/24 YARDIM İSTEYEBİLİRSİNİZ

Olağanüstü bir durumla karşılaştığınız zaman 7/24 hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezini (ABD ve Kanada’dan +1 888 656 76 56, diğer ülkelerden +90 312 292 29 29) arayabilirsiniz. Yurt dışında pasaportunuzu kaybetmeniz ya da çaldırmanız durumunda Türkiye’ye dönüş için geçerli olmak üzere size geçici pasaport düzenleyebiliyorlar. Ayrıca, yurt dışında karşılaştığınız gözaltına alınma, tutuklanma, hüküm giyme gibi durumlarda talep ettiğiniz zaman, yakınlarınız ya da akrabalarınızla temasa geçiyorlar. Seyahat ettiğiniz ülkedeki yerel avukatlar, hastaneler, doktorlar, yeminli tercümanlar gibi gerekli olabilecek tüm kişi ve kurumların iletişim bilgilerini size ulaştırıyorlar.

EN KISA SÜREDE HİZMETİNİZDE

Size yardım ederken mesai saatleri içinde ve dışında karşılaşabileceğiniz acil yardım gerektiren durumlarda devreye giriyorlar. Konsoloslukla ilgili soruları, sorunun niteliğine bağlı olarak, şahsen, telefonda, posta ya da e-posta yoluyla en kısa sürede, en anlaşılır biçimde yanıtlıyorlar.

YASADIŞI VE KAÇAK İŞLERDEN UZAK DURMALISINIZ

Sizlere bu imkanı sağlarken, gittiğiniz ülkenin kanun ve uygulamalarına riayet etmeniz gerekiyor. Turist olarak gittiğiniz ülkelerde yasadışı veya kaçak çalışmamanız dahilinde size yardım etmeye hazırlar.

SEYAHATTEN ÖNCE TEDBİRLERİNİZİ ALIN

Yurt dışına çıkmadan önce, pasaportunuzun geçerlilik süresinin yeterli olduğundan, pasaportunuzda herhangi bir yırtık, kazıntı, silinme vb. bulunmadığından emin olmalısınız. Seyahat edeceğiniz ülkenin, ülkeye girişte bir takım özel koşullar arayıp aramadığını araştırmanız gerek.

YURT DIŞINDA ÇALIŞACAKSANIZ

Türkiye’den çıkmadan önce işvereninizle sözleşme imzalamayı unutmamanız gerek. İşverenle akdedeceğiniz sözleşmenin hükümlerini şartlarınıza göre değerlendirerek, çalışma kararınızı vermelisiniz. Sözleşmenin özellikle sizin sorumluluklarınızı belirleyen hükümleri ötesinde olası taleplerinizin ortaya çıkması halinde mağdur olabileceğinizi unutmayın.

BAŞINIZA GELEBİLECEK OLASI BİR OLAYDA

Eğer pasaportunuz çalınırsa, derhal yerel polise başvurup, pasaportunuzu kaybettiğinize dair bir belge almalısınız. Bu belge ile en yakın Başkonsolosluğumuza giderek yeni pasaport başvurusu yapabilir veya Türkiye’ye dönüşünüzü teminen geçici pasaport alabilirsiniz. Paranızı veya kredi kartlarınızı kaybetmeniz halinde yakınlarınızın size para transfer etmesine yardımcı olacaklar.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA

Bulunduğunuz ülkede savaş, iç savaş, ayaklanma, doğal afet gibi durumların ortaya çıkması hâlinde, güvenlik nedenleriyle Türk vatandaşlarının ülkeden çıkartılmaları halinde gerektiren gelişmeler olabilir. Böyle durumlarda Dışişleri Bakanlığı dahil tüm ilgili kurum ve kuruluşlar eşgüdüm halinde hareket etmekte ve gelişmelerin anlık seyrine göre vatandaşların güvenli şekilde bulundukları yerden çıkartılmalarını teminen gerekli tedbirleri alıyorlar.