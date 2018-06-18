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Yurt dışında 1 milyon 227 bin oy kullanıldı

YSK Başkanı Sadi Güven, yurt dışında kullanılan oy sayısını 1 milyon 227 bin olarak açıkladı. Güven sandık taşınmasına dair de açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 17:05..
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Yurt dışında 1 milyon 227 bin oy kullanıldı

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine 6 gün kala Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven son bilgileri paylaştı.

YURT DIŞINDA KULLANILAN OY SAYISI

Güven şunları söyledi: "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar.

SANDIKLARIN TAŞINMASI KONUSU

Daha önce ilçelerden gelen sayıları dikkate alarak 144 bin olarak açıkladık. Ancak o zaman sandıklardaki seçmen listeleri, sayıları tam belli değildi, şimdi rakam netleşti. Bu seçimde bu şekilde taşınan seçmen sayısı 120 bin 724.

"ÇOK GÜVENLİ BİR SEÇİM YAPIYORUZ"

Mahalledeki sandık sonuç tutanağının Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci sonuçları tarayarak, YSK'ya geldiği anda eş zamanlı siyasi partilere gönderiyoruz. Dünyada ilk kez biz yapıyoruz, şeffaflık adına bunu dünyada ilk yapan belki biziz ve çok güvenli bir seçim yaptığımıza inanıyorum."

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