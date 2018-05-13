Yurt dışında 24 Haziran seçimleri

Tarihte ilk kez aynı anda hem cumhurbaşkanını hem de parlamentoda temsil edilecek milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak olan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, oylarını, yurt içinde yaşayanlara göre daha önce belirlenen zamanda ve bulunduğu yere en yakın Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğinde kullanabilecek.

60 ÜLKE 123 TEMSİLCİLİKTE

Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika ve Avustralya'da yaşamlarını sürdüren ve yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı bulunan Türk vatandaşları, 60 ülkedeki 123 temsilcilikte 7-19 Haziran'da ya da 7-24 Haziran'da gümrük kapılarında oylarını verebilecek.

EN ÇOK OY KULLANMA NOKTASININ OLDUĞU ÜLKELER

Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği mevzuata göre, yapılan adres beyanları sonucunda dış temsilciliklerde sandık kurulması için gereken asgari seçmen sayısı ülke genelinde 500'ü geçen 60 ülkede oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

60 ülke arasında en çok oy kullanma noktasına sahip ülke ise 13 temsilcilikle Türk seçmen yoğunluğunun en fazla olduğu Almanya.

Almanya gibi çok sayıda oy kullanma noktasının olduğu bir diğer ülke ise yedi temsilciliğin bulunduğu ABD.

Almanya ve ABD’yi, seçmenlere altı ayrı temsilcilikte oy kullanma fırsatı sunan Fransa izliyor.

DÖRDER TEMSİLCİLİK BULUNAN ÜLKELER

Fransa’yı ise dörder temsilcilik bulunan diğer ülkeler; Yunanistan, Çin, Kanada ve Rusya takip ediyor.

ÜÇER TEMSİLCİLİK

Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Hollanda, İran, İsviçre ve Kazakistan'da üçer temsilcilikte oy kullanılabilecek.

İKİ OY KULLANMA NOKTASI OLANLAR

Her birinde iki ayrı oy kullanma noktasının olduğu ülkeler ise İtalya, İspanya, Irak, Kosova, Mısır, Romanya, Ukrayna, Belçika, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan ve Suudi Arabistan.

Arnavutluk, Bahreyn, Bosna Hersek, Cezayir, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Güney Afrika, İrlanda, İsrail, İsveç, Japonya, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, KKTC, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Norveç, Özbekistan, Polonya, Sırbistan, Singapur, Sudan, Tayland, Türkmenistan, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda’da Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri oy kullanma noktaları olacak.

3 ÜLKEDE 13 GÜN, 24 ÜLKEDE 1 GÜN SÜRECEK

123 temsilcilikte oy kullanma süreleri ise koşullara göre birbirinden farklılık gösteriyor.

Almanya, Fransa ve Avusturya’daki Türk seçmenler, 7-19 Haziran'da 13 gün boyunca en uzun süre oy kullanma hakkına sahip olacak.

Bu üç ülkenin ardından dünya genelinde en uzun oy kullanma süresi 9-19 Haziran'da 11 gün ile Danimarka’da olacak.

Oy kullanma süresi olarak zirvede yer alan bu 4 ülkeyi, 9-17 Haziran'da 9 gün boyunca oy kullanılabilecek ABD, Avustralya ve Lüksemburg izleyecek.

NORVEÇ'TE 6, BELÇİKA, HOLLANDA VE İSVİÇRE'DE 5 GÜN

Norveç'te ise 14-19 Haziran'da 6 gün boyunca oy kullanılabilecek.

Belçika, Hollanda, İsviçre'de bulunan Türk seçmenler ise 15-19 Haziran'da 5 gün boyunca oy kullanma hakkına sahip olacak.

Birleşik Krallık'taki Türk seçmenler de 16-19 Haziran’da 4 gün sandığa gidebilecek.

İtalya ve Türkmenistan 15-17 Haziran, Bulgaristan, Kanada, KKTC ise 16-18 Haziran olmak üzere toplamda 3 gün oy verebilecek.

2 GÜN

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Cezayir, Çin Halk Cumhuriyeti, Finlandiya, İsrail, İsveç, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Makedonya, Romanya, Rusya, Sudan, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Yunanistan'da ise oy verme işlemi, 16-17 Haziran'da 2 günde gerçekleşecek.

Arnavutluk, Azerbaycan, Çekya, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Japonya, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Malta, Mısır, Moldova, Özbekistan, Polonya, Sırbistan, Singapur, Tayland, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda’da ise oy verme işlemi sadece 17 Haziran'da yapılacak.

Dış temsilciliklerde oy verme saatleri hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00-21.00 olarak belirlendi.