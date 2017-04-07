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Yurt dışında 915 bin seçmen oy kullandı

Anayasa Değişikliği Referandumu için yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 915 bin 49 oy kullanıldı.

07.04.2017 - 18:07
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Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başladı.

915 BİN 49 OY KULLANILDI

Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre, Lüksemburg, Norveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Romanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Bulgaristan ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndaki temsilciliklerde 858 bin 250 seçmen oy kullandı.

Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapıları ile diğer gümrük kapılarında ise 56 bin 789 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 915 bin 49 seçmen tercihini yaptı.

Yurt dışında 915 bin seçmen oy kullandı

ALMANYA'DA OY KULLANMA ORANI YÜZDE 37

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 1 milyon 430 bin 126 seçmenden şu ana kadar 532 bin 227'si oy kullandı. Böylece bu ülkedeki oy kullanma oranı yüzde 37,22 oldu.

Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 110 bin 766'sı sandığa gitti. 137 bin 675 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Belçika'da oy kullananların sayısı da 57 bin 887'ye ulaştı.

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 44 bin 463 seçmenden 10 bin 970'i sandık başına gitti.

Yurt dışında 915 bin seçmen oy kullandı

1 Nisan'da oy verme işleminin başladığı ABD'de 100 bin 42 seçmenden 19 bin 914'ü oy verdi.

KKTC'de 104 bin 507 seçmenden 15 bin 669'u, Hollanda'da 252 bin 841 seçmenden 48 bin 302'si sandık başına gitti. Romanya'da ise 6 bin 351 seçmenden 658'i tercihini yaptı.

Oy verme işleminin bugün başladığı, 25 bin 743 seçmenin bulunduğu Suudi Arabistan'da bin 167, 7 bin 393 seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da da 445 kişi sandık başına giderek, oy kullandı.

YURT DIŞINDA 9 NİSAN'DA KAPILARDA 16 NİSAN'DA BİTECEK

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Nisan'a, gümrük kapılarında ise Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.

Yurt dışında 915 bin seçmen oy kullandı

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