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Yurt dışında doktora ve yüksek lisans yapana burs desteği

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yüksek lisans ve doktoraya kayıtlı öğrencilere tez ve araştırma bursları verecek.

AA | 21.05.2018 - 11:21..
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Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla tez ve araştırma bursları programı açıldı.

TEZ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Program kapsamında eğitim, kimlik, kültür ve aidiyet araştırmaları, uluslararası ilişkiler ve hukuk, göçmen araştırmaları, ayrımcılık ve hak ihlalleri, dini haklar, dini eğitim, Avrupa ve İslam, medya ve kültürel çalışmalar ile kültür, tarih, sanat ve edebiyat araştırmaları alanlarında yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren konularda yapılan veya yapılacak tez araştırmaları değerlendirmeye alınacak.

Böylelikle ana vatanlarından ayrı yaşayan vatandaşların sorunları hakkında yapılan akademik araştırma sayısını ve niteliğini artırmayı hedefleyen burs desteğinin, Türk toplumunun bulunduğu ülkenin akademik ve entelektüel hayatına da katkı yapması bekleniyor.

Yurt dışında doktora ve yüksek lisans yapana burs desteği

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Burs programına ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Suudi Arabistan ve Rusya'da yüksek lisans veya doktoraya kayıtlı adaylar başvurabilecek.

Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği programa başvurmak için öncelikle ortaöğretimin yurt dışında tamamlanmış olması gerekiyor.

Adaylardan, yüksek lisans tez araştırma başvuruları için 1 Ocak 1983 ve sonrası doğmuş olmak, doktora tez araştırma başvuruları için ise 1 Ocak 1973 ve sonrası doğmuş olmak şartı aranacak.

Başvuru ilanındaki şartlar arasında ayrıca başvuran adayların ilanda belirtilen konularda tez aşamasında olması ya da burs ödemeleri başlayana kadar tez aşamasına geçebilecek durumda olması yer alıyor. Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamayla yapılacak.

Yurt dışında doktora ve yüksek lisans yapana burs desteği

UYGUN GÖRÜLENLER MÜLAKATA ÇAĞRILACAK

Ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde uygun görülen adaylar, mülakata girmeye hak kazanacak. Mülakatlar ve nihai değerlendirme 1-30 Eylül 2018 tarihlerinde olacak.

Sonuçlar 1 Ekim 2018'de bildirilecek, bursların verilmesine de 1 Kasım 2018 tarihinde başlanacak.

SON BAŞVURU 30 TEMMUZ

Adaylar, burslandırma programı hakkında detaylı bilgilere sahip olmak ve başvuru yapmak için www.ytb.gov.tr/yvburslari adresini ziyaret edebilir. Yurt dışında yüksek lisans ve doktoraya kayıtlı adayların yararlanabileceği burs programına başvurular ise 30 Temmuz 2018 tarihinde son buluyor.

 

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