Yurt dışında kitapları en çok yayımlanan yazar: Feridun Oral

1986'dan bu yana çizimleri Türkiye'de ve yurt dışında sergilenen çocuk kitapları yazarı Feridun Oral'ın eserleri, İspanyolcadan Japoncaya birçok dilde yayımlandı.

2017'de de ise, yurt dışında kitapları en çok yayımlanan yazar oldu.

BAŞLICA ÖDÜLLERİ

Oral, 1993'te UNESCO tarafından Tokyo'da düzenlenen Noma - Concour yarışmasında yazdığı ve resimlediği "Ormandaki Ses" ile Runners-Up Ödülü'ne layık görüldü.

2001'de de, Avrupalı İllustratörler Bienali'nde, "Düş Kedileri" adını verdiği çalışmasıyla Onur Ödülü alarak ülkemizi uluslararası arenada temsil etti.

2012'de ise, International Board on Books For Young People "Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha"yı, Yılın En İyi Resimli Çocuk Kitabı seçerken; Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği ise, "Kırmızı Kanatlı Kuş"u, Yılın En İyi Resimli Öykü Kitabı seçti.