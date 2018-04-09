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Yurt dışında kitapları en çok yayımlanan yazar: Feridun Oral

Geçtiğimiz yıl yurt dışında kitapları en çok yayımlanan yazar, Yapı Kredi Yayınları ile çalışan Feridun Oral oldu.

Özel Haber | 09.04.2018 - 15:55..
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Yurt dışında kitapları en çok yayımlanan yazar: Feridun Oral

feridun oral

1986'dan bu yana çizimleri Türkiye'de ve yurt dışında sergilenen çocuk kitapları yazarı Feridun Oral'ın eserleri, İspanyolcadan Japoncaya birçok dilde yayımlandı.

2017'de de ise, yurt dışında kitapları en çok yayımlanan yazar oldu.

Yurt dışında kitapları en çok yayımlanan yazar: Feridun Oral

BAŞLICA ÖDÜLLERİ

Oral, 1993'te UNESCO tarafından Tokyo'da düzenlenen Noma - Concour yarışmasında yazdığı ve resimlediği "Ormandaki Ses" ile Runners-Up Ödülü'ne layık görüldü.

2001'de de, Avrupalı İllustratörler Bienali'nde, "Düş Kedileri" adını verdiği çalışmasıyla Onur Ödülü alarak ülkemizi uluslararası arenada temsil etti.

Yurt dışında kitapları en çok yayımlanan yazar: Feridun Oral

2012'de ise, International Board on Books For Young People "Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha"yı, Yılın En İyi Resimli Çocuk Kitabı seçerken; Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği ise, "Kırmızı Kanatlı Kuş"u, Yılın En İyi Resimli Öykü Kitabı seçti.

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