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Yurt dışında kullanılan oy pusulaları ATO'da

THY uçağının Esenboğa'ya getirdiği 190 torbadaki yurt dışı seçmenlerin kullandığı oy pusulaları, ATO Kongre Merkezi'ne ulaştırıldı.

11.04.2017 - 21:45
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Yurt dışında kullanılan oy pusulaları ATO'da

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışında kayıtlı Türk seçmenlerin oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından, Türk Hava Yolları (THY) uçağının Esenboğa Havalimanı'na getirdiği 190 torba oy pusulası, ATO Kongre Merkezi'nde kapısında 5 asma kilidin olduğu özel güvenlikli salona konuldu.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları ATO'da

Planlama dahilinde Fransa'nın tamamı ile Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin bir bölümünü kapsayan Münih-Lion hattınında toplanan ve Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile Esenboğa Havalimanı'na getirilen 190 diplomatik torbadaki oylar, işlemlerin ardından ATO'ya getirildi.

16 NİSAN GÜNÜNE KADAR BEKLETİLECEK

190 torba oy pusulası, ilçe seçim kurulu üyeleri, parti temsilcileri ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Afife Nezgitli Yıldırım kontrolünde ATO Kongre Merkezi'ne ulaştırıldı. Burada, anahtarları parti temsilcilerinde bulunan 5 asma kilit altındaki özel güvenlikli salonda, Türkiye'de oy verme işleminin sona ereceği 16 Nisan saat 17.00'ye kadar bekletilecek.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları ATO'da

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları ATO'da

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