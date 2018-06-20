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Yurtdışında oy verme işlemi sona erdi

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için yurt dışında oy verme işlemi İngiltere'deki sandıkların kapanması ile sona erdi. Yurt ışı seçim merkezlerinde bu yıl rekor kırıldı.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 08:50..
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Yurtdışında oy verme işlemi sona erdi

24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerin yurtdışında gerçekleştirilen kısmında gurbetçi Türkler sandıklara adeta akın etti. Avrupa genelinde 28 ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon Türk seçmeni için 63 temsilcilikte kurulan sandıklarda, 13 gün süren Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oylama süreci tamamlanırken seçim merkezlerinde yeni bir rekor geldi.

Yurtdışında oy verme işlemi sona erdi

YOĞUN KATILIM REKOR GETİRDİ

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için yurt dışında oy verme işlemi İngiltere'deki sandıkların kapanması ile sona erdi. Yurt dışında 1 milyon 486 bin 408 seçmen oy kullanarak rekora imza attı. Özellikle siyasi partilere yönelik Avrupa ülkelerinin yasak uygulamalarına rağmen seçmenlerin oy kullanımını gerçekleştirmesi önemli bir mesaj oldu.

Yurtdışında oy verme işlemi sona erdi

Tüm yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık açılmıştı.Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya'da halk oylamasına yoğun ilgi gösterilirken, Avrupa genelinde katılımın, geçen yıl anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasına katılımdan fazla olduğu öğrenildi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayılarak mühürlenen ve torbalara konulan oylar, yarın havayolu ile Türkiye'ye gönderilecek.

Yurtdışında oy verme işlemi sona erdi

SEÇİMLERDE BELİRLEYİCİ UNSUR

Yurt dışında kullanılan oylar, siyasi partilerin istediği sonuçları elde etmesi açısından önemli bir yüzdelik dilimi oluşturuyor. Özellikle bu yıl itibarıyla oy verenlerin sayısındaki yaşanan artış, oy oranlarındaki artışı da beraberinde getirmesi bekleniyor.

2015 yılındaki seçimlerde yurt dışında ve gümrüklerde 1 milyon 30 binden fazla oy kullanılmış, yurt dışı oylarının galibi de yüzde 56,21'lik bir rakam ile AK Parti olmuştu.

Yurtdışında oy verme işlemi sona erdi

GÜMRÜK VE SINIR KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, Türkiye'deki gümrük kapılarında 24 Haziran saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Yurtdışında oy verme işlemi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda ise Türkiye'de 8 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek seçim için, Avrupa'daki Türk seçmen, 30 Haziran Cumartesi gününden 4 Temmuz Çarşamba gününe kadar 5 gün boyunca yerel saat ile 09.00'dan 21.00'e kadar oy verebilecek.

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