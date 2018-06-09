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Yurt dışında seçimin ikinci günü 40 bin kişi oy kullandı

Seçimin ikinci gününde, 32 bin 521 kişi temsilciliklerde, 7 bin 366 kişi de gümrüklerde olmak üzere toplam 39 bin 887 vatandaş oy kullandı, ilk 2 gün sandığa gidenlerin sayısı 72 bin 111 oldu

AA | 09.06.2018 - 16:13..
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Almanya, Avusturya ve Fransa'daki 22 konsolosluk bölgesinde, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanımı devam ediyor.

İKİNCİ GÜNDE YÜZDE 23,78 ARTIŞ

Seçimin ikinci gününde, 32 bin 521 seçmen temsilciliklerde, 7 bin 366 seçmen de gümrüklerde olmak üzere toplam 39 bin 887 vatandaş oy kullandı. Seçimlerin ilk gününe göre ikinci gününde oy kullananların sayısında yüzde 23,78 artış oldu.

Almanya'da oy kullanma işleminin birinci gününde 22 bin 281 kişi, ikinci gününde 27 bin 933 kişi oy kullandı.

Fransa'da ilk gün 5 bin 106 kişi oy kullanırken, ikinci gün 6 bin 406 kişi sandığa gitti.

Avusturya'da ise ilk gün bin 841, ikinci gün 2 bin 213 kişi oy kullandı.

Yurt dışında seçimin ikinci günü 40 bin kişi oy kullandı

72 BİN 111 KİŞİ OY KULLANDI

Oy kullanma işleminin 7 Haziran'da başladığı üç ülke ile gümrüklerde ilk iki gün oy verenlerin sayısı 72 bin 111 oldu.

Geçen yıl yapılan 16 Nisan halk oylamasında 6 bin 330 olan ikinci gün sonunda gümrüklerde oy kullananların sayısı bu seçimlerde 13 bin 966'ya ulaştı.

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