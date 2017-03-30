Yurt dışında seçmenler sandıklara akın ediyor

YSK verilerine göre, 16 Nisan'daki halk oylaması için yurt dışındaki temsilciliklere bağlı seçmenler 27 Mart'ta oy kullanmaya başladı.

ALMANYA, FRANSA, İSVİÇRE, BELÇİKA..

En fazla Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da 13 temsilcilikte oy kullanıldı. Almanya'nın yanı sıra, Fransa'da 6, Avusturya'da 3, İsviçre'de 3, Belçika'da 2, Danimarka'da 1 ve Lüksemburg'da 1 olmak üzere toplam 29 temsilcilikte oy verme işlemleri için sandıklar kuruldu.

69 BİN SEÇMEN OY KULLANDI

Oy verme işleminin ilk üç gününde 57 bin 521 seçmen "evet" veya "hayır" arasındaki tercihini yaptı. Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapılarıyla diğer gümrük kapılarında ise 11 bin 558 seçmen sandığa giderek oy kullandı. Böylece yurt dışında bugüne kadar 69 bin 79 seçmen oy kullandı.