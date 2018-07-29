Yurt dışında sorun yaşamadan araç kiralama

Aybüke SENGİR / [email protected]

Yurt dışı seyahatlerinde niyetiniz bir iki şehirden fazlasını gezmekse mutlaka araç kiralamak isteyeceksiniz. Toplu taşımayla ulaşamadığınız yerleri gezmek, istediğiniz yerde durup manzaranın tadını çıkarmak kim istemez. Her ne kadar Avrupa’da toplu taşıma birçok yere ulaşım sağlasa da, araba ile seyahat özgürce hareket edebilmek için harika bir çözüm. Yurt dışında araba kiralarken dikkat etmeniz gereken şeylerin başında ülkenin trafik kuralları geliyor bunu unutmayın.

TÜRK EHLİYETİ YURT DIŞINDA GEÇERLİ Mİ

Rahatlıkla söyleyebilirim ki T.C vatandaşlarının ehliyetleri yurt dışında da geçerli, yani uluslararası bir ehliyet yok, ancak hatırlatmakta fayda var ehliyetinizin yenilenmiş olması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var; 6 aydan uzun süredir yurt dışında oturma izniniz varsa durum değişiyor. Oturum izniniz çıktığı andan itibaren 6 ay boyunca yurt dışında T.C. ehliyetiniz ile araba kullanabiliyorken 6 ayı doldurduktan sonra bulunduğunuz ülkenin ehliyetini almanız gerekiyor. Araç kiralarken mutlaka yanınızda ehliyetiniz de pasaportunuz da olsun.

SIRAYLA YAPACAKLARINIZ

- Rotanızı belirleyin

- Bütçe planlayın, doğru aracı seçin

- Mevsim ve ülke şartlarını kontrol edin

- Aracı kiralayacağınız firmayı iyi araştırın

Gelelim en önemli kısma, aşağıda yazdığım ülkelerden birinden araba kiralayacaksanız okumanızda fayda var, arabanız kirli diye ceza yemek istemeyeceğinizden eminim.

KIBRIS’TA ARAÇ KİRALAMA VE TRAFİK KURALLARI

Kıbrıs’ın bize göre ilginöç gelen bazı trafik kuralları var. Şöyle ki su içmek bile yasak. Hatta bu yasağı çok ciddiye alıp ağzı oynayanları bile kenara çeken polislerin olduğu söyleniyor. Tek bir önerim olabilir, su bile içecek olsanız Kıbrıs’ta aracınızı kenara çektikten sonra için. Ayrıca İngiltere’de olduğu gibi Kıbrıs’ta da trafiğin bize göre tersten aktığını ve direksiyonların da arabanın sağ tarafında olduğunu hatırlatmak isterim.

FRANSA'DA ARAÇ KİRALAMA VE TRAFİK KURALLARI

Fransa’nın her ne kadar şarabı ünlü olsa da, şarapla ilgili trafikte katı kuralları var. Herhalde şarap içtikten sonra araba kullanmaya çalışan çok kişi olmuş ki bu kuralı koymuşlar. Eğer Fransa’da trafiğe çıkacaksanız, aracınızda mutlaka alkolmetre bulunmak zorunda. Eğer trafik polisi tarafından çevrilirseniz ve aracınızda alkolmetre yoksa, para cezasıyla karşı karşıyasınız. Aynı zamanda Fransa’da kornaya basmak da yasak. Ne kadar uygulanıyor bilemesek de bu yasağa da uyun derim.

İSPANYA'DA ARAÇ KİRALAMA VE TRAFİK KURALLARI

İspanya’da gözlük kuralı var. Evet, yanlış duymadınız. Şöyle ki eğer ehliyetinizde gözlüklü olarak arabayı kullandığınız yazıyorsa ve trafik polisi sizi gözlüklü görmezse gözlüğünüzün nerede olduğunu sorguluyor. Evde unuttum gibi bahanelerle de maalesef kaçamıyorsunuz ve cezası çok fazla.

İspanya’da gözlüklü araba kullanıyorsanız yedek gözlüğünüzün de araba içinde bulunması gerekiyor. Bir daha yasaksa parkla ilgili. Trafiğin tek yönlü aktığı sokaklarda arabanızı park edebilmeniz için önce ayın hangi gününde olduğunuza bakmanız gerekiyor. Ayın çift sayılı bir günündeyseniz 2, 4, 6 gibi arabanızı koyduğunuz taraf, sokaktaki apartman numaralarının çift olduğu taraf olmalı. Tek sayılı günlerinde de aynı şekilde apartman numaralarının tek olduğu tarafa park etmeniz gerekiyor, ilginç değil mi?

ALMANYA'DA ARAÇ KİRALAMA VE TRAFİK KURALLARI

Yine Avrupa’dayız, bu sefer Almanya... Almanya’da benzininizin bitmesinin yasak olduğunu söyleyebilirim. Kimse benzininin otoban ortasında bitmesini istemez, ancak bu olay Almanya’da başınıza gelirse cezasının ağır olduğunu bilmenizde fayda var.

Bir diğer kuralıysa dönel kavşağın içindeki araca yol vermek. Bu Almanya’da bir kural olduğundan eğer yol vermezseniz kazaya karışabilirsiniz.

DANİMARKA'DA ARAÇ KİRALAMA VE TRAFİK KURALLARI

Danimarka’da Almanya’dakinden de değişik bir kuralla karşı karşıyayız; o da arabaya binmeden önce altında birisi var mı diye kontrol etmek. Bunun nedeni ise siz arabadan uzakken birisi gelip arabanızın altına yatmış olabilir! Eğer ki kontrol etmezseniz ve arabanızın altında biri varsa tüm mesuliyetin sizde olduğunu bilmenizde fayda var. Bu kural da sokakta çok fazla kimsesizin bulunmasından kaynaklı geçerli.

İNGİLTERE'DE ARAÇ KİRALAMA VE TRAFİK KURALLARI

İngiltere’de trafiğin tersten aktığını bilmeyen yoktur. Ama bilinmesi gereken başka bir kural daha var oda; kavşaklardaki çapraz sarı çizgiler üzerinde durmak. Size yanan ışık yeşil olsa bile bu çapraz çizgilerin üzerinden geçmememiz lazım. Bunun haricinde otobüslerin gittiği yoldan gitmenizin de bazı saatlerde yasak olduğunu hatırlatmak gerekir, hangi saatler içinde otobüs yolundan gidebileceğinizi anlamanız için trafik işaretlerine bakabilirsiniz.

İSVİÇRE'DE ARAÇ KİRALAMA VE TRAFİK KURALLARI

Öncelikle şunu söyleyelim, İsviçre’den araba kiralayıp Fransa, Almanya gibi Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkeye gitmek istiyorsanız kiralama şirketine önceden bilgi vermeniz gerekiyor.

Avrupa Birliği gümrük yasalarına uymak için size AB’ye kayıtlı bir araba sağlayacaklar. İsviçre’deki çoğu araç kiralama şirketi AB gümrük kurallarına uymak amacıyla AB plakalı araçlar sunuyor. Araç kiralama şirketiniz aynı zamanda aracınızın seyahat edeceğiniz ülkenin gümrük ve trafik kurallarına uygun olduğunun kontrolünü yapıyor. Örneğin yine İsviçre’de hava şartlarından dolayı kar lastiği mecburidir ve araçta kar lastiği olduğuna dair bilgiyi araca yapıştırmanız gereklidir. Araç kiralama şirketi de bunu sağlamak durumundadır. İsviçre’den bir diğer ilginç kural ise tedbirli davranmak amaçlı alınmış. Eğer İsviçre’de aracınız park halindeyken el freni çekik değilse ve bunu bir polis görürse size ceza kesebilir. Siz siz olun İsviçre’de park ettiğinizde mutlaka el freninizi de çekin.

RUSYA'DA ARAÇ KİRALAMA VE TRAFİK KURALLARI

Gelelim bir diğer soğuk ülkeye; Rusya’da aracınızın plakası görülemeyecek kadar kirliyse ceza yiyebiliyorsunuz, hatta ehliyetinize el konulabiliyor. Bunun dışında Rusya’da otostop çekmek ve otostopçu almak da yasak, yolda otostopçuyla karşılaşırsanız sakın yanaşmayın.

BULGARİSTAN'DA ARAÇ KİRALAMA VE TRAFİK KURALLARI

Rusya’dakine benzer bir kural da Bulgaristan’dan geliyor. Bulgaristan’da kirli arabanın üzerine ve arabanın camlarına yazı yazmak yasak. Araba temizliği her şeyden önemli, hatta yolda arabanızın temiz olması gerektiğine dair uyarılar çıkıyor karşınıza. Aynı zamanda Bulgaristan’da 1960’lardan beri korna çalmak yasak.

KANADA'DA ARAÇ KİRALAMA VE TRAFİK KURALLARI

Bir başka ülkenin bir başka ilginç kuralına geldi sıra, Kanada’da eğer ağzınız kokuyorsa taksiye binmeniz yasak. Evet, yanlış duymadınız. Kanada’daki bu değişik kuralın sebebi, ağzınızın kokusunun taksi şoförünün dikkatini dağıtması ve trafiği tehlikeye atabilme olasılığı. Kanada ile ilgili bilmeniz gereken bir başka kural da Montreal’de kırmızı ışık yanarken sağa dönmenin yasak olduğu. Montreal dışındaki kentlerde bu kural geçerli değil.

MAKEDONYA'DA ARAÇ KİRALAMA VE TRAFİK KURALLARI

Makedonya’da trafik kuralı ihlaline asla göz yumulmuyor. Şu ana kadarki en mantıklı kural da buradai eğer bu ülkedeyseniz ve alkol aldıysanız ön koltuğa oturmanız kesinlikle yasak. Alkollü araba kullanmak her ülkede zaten yasak olsa da Makedonya’da sürücü koltuğunun yanındaki koltuk da alkollüyseniz yasak ve cezası var. Kuralın nedeni ise sürücünün sizin ağız kokunuzdan etkilenmemesi. Ayrıca Makedonya’da farların gündüz saatlerinde de açık olma zorunluluğu var.