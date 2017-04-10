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Yurt dışındaki oylar Türkiye'ye getiriliyor

YSK, Avrupa'da kullanılan oyların yarından itibaren THY uçakları ile yurda getirileceğini belirtti.

10.04.2017 - 12:35
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Yurt dışında yaşayan 3 milyondan fazla Türk vatandaşının, büyükelçilik, konsolosluk gibi temsilciliklerdeki  referandum için oy kullanma süresinin dün akşam saatlerinden itibaren sonuçlanması üzerine,  mühürlü oy torbalarının yarın sabahtan itibaren uçaklarla yurda getirileceği öğrenildi.

İLK UÇAK ABD'DEN GELECEK

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, Avrupa’da kullanılan oylar için THY’den kiralanan 3 charter uçağı yarın sabah erken saatlerden itibaren oy torbalarını çeşitli kentlerden alarak aynı gün içinde doğrudan Ankara’ya götürecek. Yurt dışındaki diğer ülkelerden getirilecek torbalar ise İstanbul üzerinden Ankara’ya gönderilecek. Bu ülkeler içinde İstanbul’a ilk uçağın ABD’den geleceği öğrenildi.

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