Yurt genelinde DEAŞ operasyonları

18 İLDE OPERASYON

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Adıyaman, Çorum, Bingöl, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Antalya ve Elazığ'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında toplam 507 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DAEŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'DA ADRESLER BASILDI

Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, İ.K, Y.K, İ.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancı uyruklu A.W olmak üzere 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi. Ayrıca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi.

ANKARA'DA 60 GÖZALTI

Sabaha karşı Ankara'nın Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu yabancı uyruklu 60 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

İZMİR'DE 8 KİŞİ YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DAEŞ'a yönelik kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 zanlının terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, DAEŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların da bulunması dikkati çekti.

BURSA'DA 46 GÖZALTI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

KONYA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DAEŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Polisi eşliğinde bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 kişi gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin, örgüte lojistik destek sağladığı ve Suriye gidip- gelerek örgütle temasa geçtikleri ileri sürüldü.

"YAKIŞIKLI ÇIKAR MIYIZ"

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çıkar mıyız. Biraz yakışıklı çıkarız mıyız" demesi dikkat çekti.

ADIYAMAN'DA DA DARBE VURULDU

Adıyaman'da polis tarafından terör örgütü DAEŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel doküman ele geçirilirken, toplam 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı. Ayrıca Adıyaman ve ilçelerinde Suriye uyruklu ailelerin yaşadığı 84 adreste DAEŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kimlik sorgulaması yapıldı.

BİNGÖL'DE 10 GÖZALTI

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'DA 150 GÖZALTI

Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çoğu Suriyeli 150 kişi gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

ELAZIĞ'DA OPERASYONA ÖZEL HAREKAT DESTEĞİ

Elazığ'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik Özel Harekat timlerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 adres basılarak, 12 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'DA 25 GÖZALTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü DAEŞ'a yönelik Yüreğir ilçesi, Yeşilbağlar ve Kiremithane mahallelerinde operasyon başlattı. Aralarında özel harekat polisinin de bulunduğu yaklaşık 500 polis iki mahallede 53 adrese şok baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı.

ÇORUM'DA 19 GÖZALTI

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DAEŞ'e yönelik belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. İl merkezi ve bazı ilçeleri de kapsayan operasyonda belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GAZİANTEP'TE 51 ADRESE BASKIN

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 51 adrese operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve belgeler ile bilgisayarlara el konuldu. Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 47 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

VAN'DA 8 GÖZALTI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DİYARBAKIR'DA 4 GÖZALTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

KİLİS'TE 5 ADRES BASILDI

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

MALATYA'DA 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

HATAY'DA 38 GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ve ilçelerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

SURİYE BAĞLANTILARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, DEAŞ üyesi ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.