Yurt genelinde FETÖ'den gözaltı ve tutuklamalar

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda aralarında 4’üncü sınıf emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 24 emniyet mensubunu gözaltına alınmıştı. Savcılıkta ilk sorguları alınan 24 kişiden Yüksel K., Fethi K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 22 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR DOKTOR TUTUKLANDI

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda diş hekimi Yusuf D. (65) gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada, "F" serisi dolar ele geçirildi.

Terör örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Yusuf D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece "Silahlık terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

SAKARYA'DA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden komiser yardımcısı H.U, doktor S.K, esnaf N.Y. ile ev hanımı A.Y, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, öğretmen A.H.T ve E.A.G. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.