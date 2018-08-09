Yurt genelinde gerçekleşen trafik kazaları

Araç sayısının her geçen gün katlanarak artmasıyla trafik kazalarında da artışlar yaşanıyor. Türkiye’de ise son yıllarda elde edilen verilere göre trafik kazalarında azalma görüldü.

Yurt genelinde yaşanan trafik kazaları-VİDEO

KAZALARIN NEDENİ: DİKKATSİZLİK

2016 yılında 413 bin 169 trafik kazasında 7 bin 300 kişi yaşamını yitirirken, 2017 yılında 410 bin 367 trafik kazasında 3 bin 530 kişi hayatını kaybetti. Kamu spotlarının trafik kazalarında gözle görülür düşüş olmasında etkili olduğu öğrenildi. Gerçekleşen trafik kazalarının sebebi dikkatsizlik olduğu belirtildi.