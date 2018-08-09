taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.552
USD
5,4072
EURO
6,2758
ALTIN
211,30
PETR
72,5300

Yurt genelinde gerçekleşen trafik kazaları

Sonu can kayıpları ile biten trafik kazalarının asıl sebebi dikkatsizlik olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 16:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Araç sayısının her geçen gün katlanarak artmasıyla trafik kazalarında da artışlar yaşanıyor. Türkiye’de ise son yıllarda elde edilen verilere göre trafik kazalarında azalma görüldü.

Yurt genelinde yaşanan trafik kazaları-VİDEO

KAZALARIN NEDENİ: DİKKATSİZLİK

2016 yılında 413 bin 169 trafik kazasında 7 bin 300 kişi yaşamını yitirirken, 2017 yılında 410 bin 367 trafik kazasında 3 bin 530 kişi hayatını kaybetti. Kamu spotlarının trafik kazalarında gözle görülür düşüş olmasında etkili olduğu öğrenildi. Gerçekleşen trafik kazalarının sebebi dikkatsizlik olduğu belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

570
Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

103
Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi

Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi

546
Adnan Oktar: Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor

Adnan Oktar: Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor

151
Polisi şehit eden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü an

Polisi şehit eden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü an

36
Kourtney Kardashian aldatıldı

Kourtney Kardashian aldatıldı

24
Ruslar, Türklere vizenin kaldırılmasından yana

Ruslar, Türklere vizenin kaldırılmasından yana

246
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM