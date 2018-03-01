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Yurt genelinde hava durumu

Batı Trakya’dan başlayarak ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava dalgası hafta sonu yurdu terk edecek.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 12:45..
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Yurt genelinde hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir’in kuzeyi), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde etkisi azalacak olan yağışlarla birlikte sıcaklık artışı bekleniyor.

HAFTA SONU SICAKLIK ARTACAK

Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu ise yurt genelinde etkisini kaybedecek. İstanbul'da hafta sonu sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecek.

Yurt genelinde hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 2 - hafta sonu 9 derece
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 3 - hafta sonu 15 derece
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 11 - hafta sonu 16 derece
Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 - hafta sonu 19 derece
Antalya: Parçalı, zamanla az bulutlu 17 - hafta sonu 18 derece
Samsun: Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3 - hafta sonu 10 derece
Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu 5 - hafta sonu 10
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı eksi 4 - hafta sonu 4 derece
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 - hafta sonu 15 derece

Yurt genelinde hava durumu

(İstanbul)

İstanbul'da beyaz örtü havadan görüntülendi ViDEO

Yurt genelinde hava durumu

(Ordu)

Yurt genelinde hava durumu

(Edirne)

Yurt genelinde hava durumu

(Sivas)

Yurt genelinde hava durumu

(Düzce)

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