Yurt genelinde hava tahminleri

Mega kent İstanbul'da meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı uyarıları belediye ekiplerini de harekete geçirdi.

ÖNLEMLER ALINDI

Belediye ekipleri ana yollara kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirildi. Meteoroloji tarafından İstanbul için yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle belediye ekipleri de önlemlerini arttırdı.

TUZLAMA ARAÇLARI YERİNİ ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşın kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirdi.

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