taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.699
USD
3,8722
EURO
4,5770
ALTIN
157,94
PETR
62,5300

Yurt genelinde hava tahminleri

İstanbul'da karla mücadele araçları yollara inerken, şehirde yarın karla karışık yağmur bekleniyor.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 17:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Yurt genelinde hava tahminleri

Mega kent İstanbul'da meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı uyarıları belediye ekiplerini de harekete geçirdi.

ÖNLEMLER ALINDI

Belediye ekipleri ana yollara kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirildi. Meteoroloji tarafından İstanbul için yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle belediye ekipleri de önlemlerini arttırdı.

TUZLAMA ARAÇLARI YERİNİ ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşın kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirdi.

HARİTALI HAVA TAHMİNİ

6 Aralık Çarşamba

Yurt genelinde hava tahminleri

7 Aralık Perşembe

Yurt genelinde hava tahminleri

8 Aralık Cuma

Yurt genelinde hava tahminleri

9 Aralık Cumartesi

Yurt genelinde hava tahminleri

10 Aralık Pazar

Yurt genelinde hava tahminleri

İlginizi Çekebilir
Kuzey Irak'ta 13 terörist öldürüldü
Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatı sonucunda 13 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Başbakan Yıldırım Güney Kore'de
Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore'de iş insanlarına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İşte Kadın Konferansı'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İşte Kadın Konferansı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.
Devlet Bahçeli yılın fotoğraflarını seçti
Anadolu Ajansı'nın Yılın Fotoğrafları için oy kullanan MHP Lideri, "Hepsi birbirinden güzel" diye konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

131
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçilere müjde

297
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

144
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kadın Buluşması'nda

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kadın Buluşması'nda

351
CHP'de Kılıdaroğlu karşıtlarını sindirme harekatı

CHP'de Kılıdaroğlu karşıtlarını sindirme harekatı

180
İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı'ndan küstah sözler

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı'ndan küstah sözler

244
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda

187
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM