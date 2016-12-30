Yurt genelinde kar tatili edilen iller

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil ilan edildi.

ANKARA VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Ankara ilimiz genelinde 29 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinden sonra tekrar başlayacak kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği, kar yağışı neticesinde de bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirmeler ışığında, yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla, ilimiz genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 30.12.2016 Cuma günü de eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

SAKARYA

Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Vali Hüseyin Avni Coş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartları nedeniyle kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde yarın eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Kararın, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için alındığını ifade eden Coş, öğrencilerden tatil sürecinde vakitlerini çok iyi değerlendirmelerini istedi.

BURSA

Bursa Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verdi.

Yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları Bursa'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, kar ve tipinin etkili olduğu dağ ilçesi olarak bilinen Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verdi. Yetkililer, kötü hava koşullarının devam etmesi halinde diğer ilçeler hakkında da karar vereceklerini söylediler.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okulları bir gün süreyle tatil etti. Yarın ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak. Kocaeli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklama şöyle: "Yoğun kar yağışı ile birlikte, düşük sıcaklıkların araç trafiğinde ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuzluğa ve mağduriyete yer vermemek amacı ile il genelinde anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezleri dahil eğitim ve öğretime Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

UŞAK

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre “Taşıma Merkezi Okullarda” eğitime bir gün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; “Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir” denildi.

BİLECİK

Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçe ve bağlı köylerde önlem amaçlı olarak eğitime 30 Aralık Cuma günü, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu görevlisi engelliler ile hamile kadınların da yarın için izinli sayılacağı ifadesine yer verildi.

BALIKESİR

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar yarın da tatil edildi.

Çanakkale'nin ilçelerinde kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşulları, etkisini sürdürdü. Karayolu ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kür küreme ve tuzlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde bugün eğitime ara verilen ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

MANİSA

Manisa’nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrenciler ile Encekler Mahallesi İlk ve Ortaokulu öğrencileri için 1 gün tatil edildiği belirtildi.

ÇANKIRI

Çankırı’da olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

KÜTAHYA

Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (Cuma) tatil edildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün (Cuma) ara verildi.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Karatay ve Meram ile birlikte 12 ilçede ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. BURDUR

Burdur'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

ISPARTA

Isparta'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

DENİZLİ

Denizli'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Pamukkale İlçesi'nde taşımalı sistemle eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de, yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

AFYON

Afyonkarahisar’ın Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın (30 Aralık) tatil edildiği bildirildi.

BOLUBolu'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.