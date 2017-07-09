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Yurt genelinde trafik kazaları arttı

Trafik ekiplerinin yurt genelindeki denetimlerinde 79 bin 843 araç ile sürücü kontrol edildi.

09.07.2017 - 19:35
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AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, son 10 yılın verilerine ilişkin incelemeler sonucu, trafik kazaları ile buna bağlı ölüm ve yaralanmaların ağustos ile temmuzda arttığı belirlendi.

79 BİN 843 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde 6 Temmuz'da gerçekleştirilen denetimler sonucu, aralarında motosikletlerin de bulunduğu 79 bin 843 araç ve sürücü kontrol edildi.

Yurt genelinde trafik kazaları arttı

4 MİLYON 74 BİN TL CEZA

Kontroller sonucu 12 bin 750 araç ile sürücülerine 4 milyon 74 bin 575 lira ceza kesildi, 2 bin 772 araç trafikten men edildi, 323 sürücünün ehliyetine el konuldu. Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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