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Yurt genelinde yağış bekleniyor

Yurt genelinde hafta sonuna kadar yağışlı havalar etkili olacak. Hafta sonu bulutlar yerini güneşli havaya bırakacak.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 07:32..
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Yurt genelinde yağış bekleniyor

Güneşli bir haftanın ardından bu sabah İstanbul'da evinden çıkanlar, yağışlı havayla karşı karşıya kaldı.

Dün erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, bu hafta içerisinde etkisini göstermeye devam edecek.

HAFTA SONU GÜNEŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; hafta sonuna kadar sadece İstanbul'da değil, yurt genelinde yağışlar hakim.

Hafta sonuna gelindiğinde yurt genelinde güneş etkisini göstermeye başlayacak.

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

Yurt genelinde yağış bekleniyor

Yurt genelinde yağış bekleniyor

Yurt genelinde yağış bekleniyor

Yurt genelinde yağış bekleniyor

Yurt genelinde yağış bekleniyor

TRAFİĞİ DE ETKİLEDİ

Yağışların etkisini göstermesiyle trafik haritaları da kırmızıya bürünmeye başladı. 07.30 itibarıyla trafikte sıkışmalar meydana gelmeye başladı.

Yurt genelinde yağış bekleniyor

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