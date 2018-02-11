Yurt genelinde yasa dışı bahis operasyonları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilin emniyet müdürlüklerince yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, bahis oynadığı ve oynattığı tespit edilen 520 kişiye 1 milyon 525 bin Türk Lirası para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, il emniyet müdürlüklerince yurt genelinde yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik, bin 741 ekip ve 5 bin 441 personelin katılımıyla 4 bin 837 iş yeri kontrol edildi.

133 İŞ YERİNDE, 520 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Uygulamada, 133 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan toplam 520 kişiye idari işlem yapıldıktan sonra 1 milyon 525 bin Türk Lirası para cezası verildi.

Uygulamalarda ayrıca, 37 kişi gözaltına alındı ve bazı suçlardan arandığı tespit edilen 79 kişi yakalandı.

Bahis oynatıldığı tespit edilen yerlerde yapılan aramalarda, 55 bilgisayar, 55 yazıcı, 44 bin 979 TL, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 pos cihazı, 17 cep telefonu, 190 paket kaçak sigara, çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.

Daha önce mühürlenmelerine rağmen, mühürleri kırılarak çalıştırılan 14 iş yeri de tekrar kapatıldı.





