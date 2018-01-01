Yurt genelinde yılbaşı coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türk pop müziğinin ünlü ismi Mirkelam ve ünlü grup Kargo sahne aldı.

Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Mirkelam, sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Konseri izleyen vatandaşlar da sanatçılara eşlik etti.

Yeni yılın karşılandığı geri sayımın ardından yapılan havai fişek gösterileri de ilgi topladı.

Bazı vatandaşlar da dilek balonlarını gökyüzüne gönderdi.

ANKARA

Ankara’da yeniyıl kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda havai fişek gösterisi yapıldı.

BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar yeni yılı, aileleriyle Bodrum Belediye Meydanı'nda havai fişek gösterisini izleyerek karşıladı. Bazı vatandaşlar havai fişek gösterisini, Bodrum Kalesi manzaralı antik tiyatro mevkisinde izledi.

ULUDAĞ

Hafta sonuyla birleşen yılbaşı tatilinde binlerce kişinin akın ettiği Bursa Uludağ'da, yılbaşı coşkuyla karşılandı.

GAZİANTEP

2018 yılı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep’te de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Üniversite meydanında toplanan bir grup genç polisin engellemelerine rağmen saat 00:00’ı gösterdiği anda ara sokaklarda havai fişek patlatarak meydandaki geri sayımdan sonra halay çekti.

Sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan bazı vatandaşlar ise anı unutulmak yapmak adına 2018 selfisi çekindiler. Meşale yakan bir çift ise, yeni yıldan umutlu olduklarını belirterek, bir ömür boyu mutluluk dilediklerini söyledi. 2017 yılında ülkede yaşanan olumsuzluklardan dolayı mutsuz olduklarını söyleyen bazı vatandaşlar ise, yeni yıldan sağlık, huzur ve mutluluk dilediklerini ifade etti.

Kalabalık grup yılın ilk dakikalarından sonra ara sokaklara doğru peyderpey dağıldı. Polis ekipleri ise grup tamamen meydanı boşaltana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına nöbetini sürdürdü.

NEVŞEHİR

Kapadokya Bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu.

2018 yılını renkli görüntüler eşliğinde günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Çılgınca eğlenerek, yerin 10 metre altında 'Yaşar Baba “Restaurantı' dolduran turistler yapılan yeni yıl kutlamalarını Oryantal Deniz’in kıvrak dansları eşliğinde geçirdi.

Mangalda yakılan ateşin etrafında dans eden turistler, havai fişek gösterileriyle eğlendi. Saatler gece yarısını bulduğunda şampanyalar patlatıldı.

DENİZDE YENİ YILA GİRDİLER

Antalya’da kendilerini ‘Yaz Kış Denize Girenler’ olarak adlandıran bir grup, bu yıl da geleneği bozmayarak 2018 yılını denize girerek karşıladı.

Antalya’da kendilerini ‘Yaz Kış Denize Girenler’ olarak adlandıran bir grup, bu yıl da geleneği bozmayarak yeni yılı Konyaaltı Sahili’nden denize girerek karşıladı. Antalya’da çeşitli meslek kuruluşlarına mensup ve emeklilerin oluşturduğu ’365 Gün Denize Girenler’ grubu 2018’e dakikalar kala Konyaaltı Plajı’nda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk bayraklarıyla, plajda ateş yakarak şarkılar eşliğinde eğlenen yaklaşık 20 kişilik grup, ısınma hareketlerinin ardından Türk bayrağı ile yeni yıl pozu verdi. Saatlerin 00.00’ı göstermesiyle grup, havai fişekler eşliğinde kendilerini Akdeniz’in serin sularına bıraktı. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Antalya’da grup, 15 derecelik deniz suyunda bir süre yüzdükten sonra çıktı.

"BARIŞTAN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ"

5 yıldır yaz kış denize girdiğini söyleyen Nail Avcı, “Biz yaz kış denize giriyoruz. Sağlığımıza sağlık katıyoruz. Bugün özel bir gün yılbaşı günü. Biz yeni yılın barış getirmesini istiyoruz. Onun için barıştan başka bir şey istemiyoruz. Savaşlara hayır, barışa evet” dedi.

"GECE YÜZMEK ÇOK GÜZEL"

4 yıldır yüzdüğünü ifade eden Doğukan Sakarya, “Yeni yılda inşallah şehit vermeyiz. Şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yeni yıl inşallah çok güzel geçer. Gece denize girmek çok güzel bir şey. Sabah saatlerinden daha keyifli” diye konuştu.

SİVEREK YENİ YILA SİLAH SESLERİYLE GİRDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu. 2018 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı.

Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Binlerce silahın ateşlendiği yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.