Yurt içi ve sınır ötesinde 10 terörist öldürüldü

Küçük yaşta çocuk felci geçirerek yürüme yetisini kaybeden 45 yaşındaki İbrahim Biricik, engeline rağmen her gün akülü aracıyla 2 kızını okula götürüp getiriyor.

İdlib sınırındaki askeri birliklere gönderilen komandolar ile zırhlı personel taşıyıcı, obüs ve tanklar Reyhanlı'ya ulaştı.

Türkiye'nin Suriye için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür eden Dalllas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ranya Kaysar, "Önce Allah'a sonra size güveniyoruz" dedi.

7

Suriyelilerin okullaşma oranı yüzde 63

AB tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim" projesiyle altı yeni okul yapıldı. Böylece Suriyelilerin okullaşma oranında artış sağlandı.