Yurt içinde 1 haftada 13 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlara ilişkin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.116 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.107 Terör (PKK/KCK 262, AŞIRI SOL 10, DEAŞ 95, FETÖ/PDY 740), 3.783 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 136 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5.026 kişi gözaltına alındı.





ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARINDA

Son 1 haftada yurt içinde toplam 13 (1 ölü, 7 sağ, 5 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. 5 mart pazartesi günü – 4 terörist sağ Diyarbakır/Lice – 1 (sağ) Van/Çaldıran – 1 (sağ) Şanlıurfa/Suruç – 2 (sağ) 6 mart salı günü – 2 terörist (1 ölü, 1 sağ) Osmaniye/merkez – 1 (ölü) Hatay/Antakya – 1 (sağ) 7 mart çarşamba günü – 3 terörist teslim Şırnak – 3 (teslim) 8 mart perşembe günü – 2 terörist teslim Şırnak – 1 (teslim) Ağrı/Doğubayazıt – 1 (teslim) 9 Mart cuma günü – 1 terörist sağ Kilis/merkez – 1 (sağ), 11 mart pazar günü – 1 Terörist teslim Hatay/Antakya – 1 (sağ)

6 İLDEKİ OPERASYONDA

Yapılan Operasyonlar Neticesinde; 6 ilde (Mardin-10, Tunceli-4, Hakkâri-1, Bitlis-4, Batman-1, Diyarbakır-1) 21 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. 14’ü ağır ve uzun namlulu (1 M-16, 1 Doçka, 4 Roketatar, 8 Kalaşnikov, 1) toplam 21 silah, 1.172 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde, 46 El Bombası, 2.944 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş, 9 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.756 OPERASYONDA

Piyasa değeri 12.827.832 TL olan; 979 kg Esrar, 96 kg Eroin, 1,3 kg Kokain, 1,5 kg Afyon Sakızı, 2,83 kg Sentetik Kannabinoid maddesi, 6,1 kg Metamfetamin, 366.426 adet Uyuşturucu Hap, 535 kök Kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 4.765.864 TL olan; 648 bin 407 adet Kaçak Sigara, 45 bin 403 litre Akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3.738 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 416 şüpheli gözaltına alındı. 11 kg esrar, 5 kg eroin, 2,7 kg sentetik kannabinoid, 4,1 kg metamfetamin, 3.406 adet uyuşturucu hap, 454 kök kenevir, 1,5 kg afyon sakızı ve 43 tabanca/tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 635 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 290 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

389’u denizlerde olmak üzere toplam 5.371 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 136 organizatör yakalanarak gözaltına alındı."