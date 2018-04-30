taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.039
USD
4,0451
EURO
4,9080
ALTIN
171,34
PETR
73,1200

Yurt içinde 1 haftada 23 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA | 30.04.2018 - 10:22..
  1. Haberler
  2. Gündem

Yurt içinde 1 haftada 23 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 1 haftada;

4335 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.383 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 722 Terör (PKK/KCK 131,AŞIRI SOL 12, DEAŞ 47, FETÖ/PDY 532), 3.525 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 88 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.335 kişi gözaltına alınmıştır.

23 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 587 şüpheli gözaltına alınmıştır. 23,5 kg esrar, 1,2 kg eroin, 200 gr kokain, 1 kg sentetik kannabinoid, 1,8 kg metamfetamin, 12.501 adet uyuşturucu hap, 267 kök kenevir ve 59 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 710 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 208 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

350’si denizlerde olmak üzere toplam 9.062 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 88 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mehmet Şimşek faiz kararından memnun
Başbakan Yardımcısı Şimşek, faizlerde artışa giden Merkez Bankası'nın önemli bir adım attığını söyledi.
Financial Times Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi
24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Erdoğan'ın seçim zaferini engellemek isteyen İngilizler, harekete geçti.
Kılıçdaroğlu aday profilini anlattı
24 Haziran seçimleri öncesi adayını henüz belirleyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP üyesi olmayan birini aday yapabileceğini ifade etti.
Mehmetçik terörle mücadelede kararlı
Teröristlerin işgalinden kurtarılan Afrin'de, tuzaklanan bombalar tek tek etkisiz hale getiriliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

97
GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi

GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi

108
Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

89
Devlet Bahçeli otomobil koleksiyonunu genişletti

Devlet Bahçeli otomobil koleksiyonunu genişletti

54
Yunanistan ile Amerika arasında F-16 anlaşması

Yunanistan ile Amerika arasında F-16 anlaşması

65
Financial Times Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi

Financial Times Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi

96
Kılıçdaroğlu aday profilini anlattı

Kılıçdaroğlu aday profilini anlattı

183
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM