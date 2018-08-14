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Yurt içindeki terörist sayısı son yılların en düşüğünde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 790'a düştüğünü ve bunun son yılların en düşük rakamı olduğunu açıkladı.

AA | 14.08.2018 - 12:39..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Temmuz günü astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobiliyle evine dönerken, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olduğu, Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy'e bağlı Kalene üs bölgesine helikopterle gitti. Bakan Soylu, burada incelemelerde bulundu.

Yurt içindeki terörist sayısı son yılların en düşüğünde

YURT İÇİNDE 790 TERÖRİST VAR

Süleyman Soylu, Hakkari'de askeri üs bölgelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz."

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