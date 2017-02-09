Yurtdışı seçmeni nerede oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Anayasa değişikliği referandumunda gurbetçi seçmenin oy kullanmasını kolaylaştıracak yeni bir uyulamaya hazırlanıyor. YSK’nın bu hafta referandum seçimiyle ilgili genelgesini tamamlayarak yayımlaması bekleniyor. Böylece yurt içi ve yurt dışındaki seçmenin hangi tarihlerde oy kullanacağı da netleşecek. Kurul, daha önceki seçim genelgelerinin aksine bu kez farklı bir değişiklik yaptı. Bu seçimde, yurt dışında oy kullanacak 2 milyon 928 bin seçmene dilediği yerde oy kullanma kolaylığı getirilecek.

TAKİP İÇİN ÖZEL SİSTEM

YSK’nın bu uygulamasıyla yurt dışı seçmen, sadece gümrük kapıları veya bağlı bulunduğu seçim bölgesinde oy kullanma zorunluluğundan kurtulacak. Tatil yapan veya işi gereği yaşadığı şehirden uzakta bulunan seçmenler herhangi bir sandığa giderek oyunu kullanabilecek. Seçmen sadece kimliğini göstererek tercihini yapabilecek. Bu uygulamanın mükerrer oy kullanımına izin vermeyeceği, her kullanılan oyun YSK’nın kurduğu özel bir sisteme anında düşeceği kaydedildi.

En son 1 Kasım 2015 genel seçiminde yurt dışında yaşayan seçmenler, 8 Ekim 2015 tarihinden başlayarak sadece bağlı oldukları seçim bölgesinde veya belirlenen gümrük kapılarında oy kullanabilmişti.