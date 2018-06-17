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Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, 24 Haziran seçimleri için bulundukları ülkelerde oy kullanıyor. Bugün 6 ülkede daha sandık kuruldu.

AA | 17.06.2018 - 12:37..
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Cumhurbaşkanı ve TBMM vekillerinin belirleneceği 24 Haziran seçimleri için bulundukları ülkelerde oy kullanan Türkler 6 ülkede daha sandık başına gitti.

Sandık kurulan tüm yurtdışı temsilciliklerimizi görmek için tıklayınız...

MACARİSTAN

Macaristan’da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

2 bin 156 seçmenin kayıtlı olduğu Macaristan'da seçmenler, yerel saatle 21.00'e kadar oy kullanabilecek.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

Oy kullanmaya gelen Şeref Şavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı geçmesini dileyerek, "Bu seçim hem yürütmeyi temsil edecek yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hem de güçlü yasama görevini yerine getirecek milletvekili seçimini kapsıyor. Ülkemiz adına milat kabul edilecek bu seçimde yüksek katılımın ve doğru kararın önemini belirtmek isterim." diye konuştu.

İRAN

İran'da yaşayan Türk vatandaşlar, sabah yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'ne gelerek oy kullanmaya başladı.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nde oyunu kullandı.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

İSPANYA

İspanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy verme işlemi yerel saatle 09.00’da başladı.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Madrid'deki büyükelçilikte ve Barselona'daki başkonsoloslukta ikişer sandık kuruldu.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

İspanya'da oy kullanma işlemi yerel saatle 21.00'de sona erecek.

IRAK-ERBİL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaşayan Türk vatandaşlar için, oy verme işlemi yerel saatle 09.00 itibarıyla Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda başladı.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "IKBY'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan 2 bin 500 kadar Türk vatandaşı var. Vatandaşlar istediği misyonda oy kullanabilecek." dedi.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

Irak'ta yaşayan Türk seçmenlere sandık başına gitmeleri çağrısı yapan Karaçay, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

Oy kullanma işlemleri yerel saatle 21.00'e kadar devam edecek.

AZERBAYCAN

Azerbaycan'daki Türk seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 08.00'da oy kullanmaya başladı.

Seçim için Bakü Büyükelçiliğinde 5, başkonsolosluklarda birer olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

Oyunu Bakü'de kullanan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hem Ramazan Bayramı'nın son günü olduğunu hem de seçim dolayısıyla oy kullanıldığını belirterek, vatandaşlarla çifte bayram kutladıklarını söyledi.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

Özoral, "Bu tam bir demokrasi şöleni. Milletin kendi iradesine sahip çıktığının somutlaştığı en önemli gün. Seçimlerin sonuçları vatanımız ve milletimiz için hayırlı olsun. Bakü Büyükelçiliği olarak burada bulunan yaklaşık 5 bin vatandaşımızın oy kullanabilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın oylarını huzur içerisinde kullandığı güzel bir hava hakim." dedi.

Azerbaycan'da, 5 bin 209 kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy verme işlemi TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan'da bulunan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde sandık başına gitti.

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve büyükelçilik mensupları, oyunu kullanmak için gelen seçmenleri kapıda karşıladı.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

Özbekistan'da yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ya da kimliklerini ibraz ettikten sonra oy verdi.

Büyükelçi Şen, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Özbekistan'da toplam 866 seçmenin bulunduğunu ve bu seçmenlerin Taşkent Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oy kullanabileceklerini belirtti.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

Seçmenlerin büyükelçilikte 09.00-21.00'e saatlerinde oylarını kullanabileceğini kaydeden Şen, daha sonra oyların bulunduğu zarfların sayılarak diplomatik kargo yoluyla bir kurye eşliğinde ilk uçakla İstanbul'a gönderileceğini ve İstanbul'daki Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edileceğini dile getirdi.

Şen, "Çok sayıda vatandaşın oy vermesi demokrasinin de o kadar güçlenmesi anlamına geliyor." dedi.

GÜRCİSTAN

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum'daki başkonsoloslukta yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

Tiflis Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta ilk oyu kullanan Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tiflis'te 920 seçmenimiz kayıtlı, 881 seçmen de Batum'da kayıtlı." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapılarında da oy sandıkları kurulduğunu ve vatandaşların burada da oy kullanabileceklerini belirten Yazgan ayrıca seçmenlerin Sarp Sınır Kapısı'nda 24 saat oy verebileceğini söyledi.

Yurtdışı Türkler oy vermeye devam ediyor

Yazgan, Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğunda yerel saatle 21.00'e kadar oy verme işlemlerinin süreceğini kaydetti.

SADECE BUGÜN AÇIK OLAN SANDIKLAR VAR

Bugün kurulan diğer sandıklar: Arnavutluk, Çekya, Güney Afrika, İrlanda, Japonya, Kosova, Kuveyt, Mısır, Moldova, Polonya, Sırbistan, Singapur, Tayland, Umman, Ürdün, Yeni Zelanda.

24 ÜLKE İÇİN SON SAATLER

Oy verme işlemi bugün sona erecek sandıklar: A.B.D, Avustralya, Bahreyn, B.A.E, Bosna Hersek, Cezayir, Çin Halk Cumhuriyeti, Finlandiya, İsrail, İsveç, İtalya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Lüksemburg, Makedonya, Romanya, Rusya, Sudan, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan.

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