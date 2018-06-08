Yurtdışı Türklerinin oy kullanımı devam ediyor

24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için yurtdışında oy verme işlemleri dün başlamıştı.

Avrupa'nın bir çok yerinde sandıklara yoğun ilgi gösteren Türkler, oy vermek için sıraya dizilmişti. Oy vermenin ikinci gününde aynı alaka devam ediyor, kurulan sandıklara vaanaşlar oy vermek için akın akın geliyor.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, konsolosluk bahçesine kurulan çadırdaki seçim sandıklarına ramazan ayı ve aşırı sıcak hava olmasına rağmen ilk gün yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Geçen yıl görev bölgemizde seçimlere yüzde 44 oranında katılım olmuştu, bu seçimlerde biz bu oranın yüzde 50'nin üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Görev bölgelerinde geçen yıl 128 bin 500 olan seçmen sayısının 130 bine çıktığını kaydeden Erciyes, "Geçen yıl görev bölgemizde seçimlere yüzde 44 oranında katılım olmuştu, bu seçimlerde biz bu oranın yüzde 50'nin üzerine çıkmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SANDIK BAŞINDA BÜYÜK HEYECAN

Seçmenler, Köln Başkonsolosluğu'nda oylarını kullanmaya devam ederken, bazı seçmenlerin heyecanlı oldukları gözlendi.

Köln Başkonsolosluğunda oyunu kullanan Balıkesirli İlyas Özgen, "Siyasilerimiz bir aydan beri meydanlarda, biz ise bir kereye mahsus oylarımızı vermeye geldik. Heyecandan duramadım, gece sahuru yedim ve sabah 5'te direk buraya geldim." şeklinde konuştu.

20 yaşındaki Erhan Bozbıyık, "Benim gibi tüm gençlerin oylarını kullanması lazım. Vatanımız ve geleceğimiz için bu çok önemli. Hepimiz çok güzel bir Türkiye için oyumuzu kullanalım." dedi.

Köln'de yaşayan Abdullah Çiçek ise oyunu kullandığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, Türk vatandaşı olan herkesin mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini belirtti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Oylarını kullandıktan sonra duygularına hakim olamayıp gözlerinden yaşlar süzülen Kalaycıoğlu çifti ise şunları söyledi: "Böyle bir güne tanıklık ettiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz için kendim ve Başkomutanımızla gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın oyunu kullanmasını istiyoruz. Çok duygulandık. Devletimiz milletimiz için ne hayırlıysa o olsun."