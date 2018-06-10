Yurtdışı üniversitelerine başvurular devam ediyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yunus Emre Enstitüsü’nün eşgüdüm içerisinde yürüttüğü Türkoloji Projesi kapsamında, yurtdışındaki üniversitelerin Türk dili edebiyatı ve Türkoloji bölümlerinde görevlendirilecek öğretim üyelerinin başvuruları 29 Haziran'a kadar alınacak.

TÜRKOLOJİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞTİRİLECEKLER

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Türkçe öğretimi, Türk dili ve edebiyatı öğretimi, Türk dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri ve Türkoloji bölümlerinde görev yapan ve gerekli şartları taşıyan öğretim elemanları, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yurtdışındaki üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı ile Türkoloji bölümlerinde görevlendirilecek.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU

Bu kapsamda, görev almak isteyen öğretim elemanlarının, 29 Haziran 2018 Cuma mesai bitimine kadar https://turkoloji.yee.org.tr internet adresi üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.