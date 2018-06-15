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Yurtdışında Bayram namazı

Avrupa'dan Asya'ya dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Bayram namazı için camilere akın etti.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 11:14..
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ramazan ayının sona ermesiyle bayram bugün başladı. Bayram namazı Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında Müslümanlar tarafından cemaat ile kılındı.

ALMANYA

Almanya'nın başkenti Berlin'de Mitte ilçesinde bulunan Ayasofya Camisi’ne gelen vatandaşlar yer bulamayınca caminin dışında namaz kıldı.

Yurtdışında Bayram namazı

Namazın ardından Müslümanlar birbirileriyle kucaklaşarak bayramlaştı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde de bayram namazı kılındı.

Yurtdışında Bayram namazı

Bayram namazının ardından toplu bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Cami çıkışında ise tatlı ikram edildi.

Yurtdışında Bayram namazı

AVUSTURYA

 

Avusturya’da aşırı sağcı hükümet tarafından kapatılan eski adıyla Nizam-ı Alem camisine ülkedeki Müslümanlar bayram namazında yoğun ilgi gösterdi. Namaz sonrası vatandaşlara tatlı dağıtıldı.

Yurtdışında Bayram namazı

Yurtdışında Bayram namazı

 

RUSYA

Moskova'da bayram namazı için camileri dolduran Müslümanlar, caddelerde saf tuttu.

Yurtdışında Bayram namazı

Moskova Merkez Camisi’nde Ramazan Bayramı için kılınacak namaz öncesinde cami etrafındaki bütün cadde ve sokaklar Müslümanların ibadet etmesi için özel olarak trafiğe kapatıldı, polis güvenlik önlemi aldı.

Yurtdışında Bayram namazı

Moskova Merkez Camisi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev’in ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan mesajı okundu. Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-1 bayram namazını canlı yayınladı.

Yurtdışında Bayram namazı

Yaklaşık 20 milyon Müslümanın yaşadığı RusyaFederasyonu’nda 7 bin civarında cami ve mescit bulunuyor.

Yurtdışında Bayram namazı

FİLİSTİN

Gazze'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin de aralarında bulunduğu yüzlerce Filistinli bayram namazını İsrail sınırında açık alanda kıldı.

Yurtdışında Bayram namazı

Gazze'nin doğu sınırında kılınan bayram namazına Heniyye'nin yanı sıra Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye, Filistinli grupların üyeleri ve yüzlerce kişi katıldı.

Yurtdışında Bayram namazı

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, bayram namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda kıldı.

Yurtdışında Bayram namazı

Bayram namazını, Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Toktomuşev kıldırdı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Toktomuşev de verdiği vaazda, İslam dininde Ramazan Bayramı'nın önemine değinerek, yolsuzluk ve evlilik için kız kaçırma vakalarının günahların arasında yer aldığını ifade etti.

Yurtdışında Bayram namazı

Bayram namazına katılan Meclis Bakanı Dastanbek Cumabekov, Rusya'da bulunan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov adına bayram tebrik mesajını okudu.

Yurtdışında Bayram namazı

ENDONEZYA

Endonezyalı Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Yurtdışında Bayram namazı



Dünyanın en yoğun Müslüman topluluğuna sahip 260 milyon nüfuslu Endonezya’da Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Ülkede dini bayramlarda yöresel kıyafetler ve renkli giyinme geleneği sürdürülürken, bayram namazlarına kadınlar da katıldı.

Yurtdışında Bayram namazı



Camilerde verilen vaazlarda topluma birlik ve sevgi mesalarının yanı sıra bayramda akraba ziyaretinin önemi vurgulandı.

Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo da Bogor kentindeki Bogor Botanik Bahçesi’nde kurulan alanda bayram namazını kılarken, namaz sonrası halk ile bayramlaştı.

Yurtdışında Bayram namazı

IRAK

Irak'ın Kerkük kentindeki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde kıldı.

Yurtdışında Bayram namazı

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kaılmak için Darul Selam Camisi'ne akın etti.

Yurtdışında Bayram namazı

 

GÜRCİSTAN

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar bayram namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Yurtdışında Bayram namazı

Tiflis'in tarihi merkezinde bulunan camideki namaza Gürcüler, Türkler, Azerbaycanlılar ile farklı etnik kökenlerden diğer Müslümanlar katıldı. Bayram namazını Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev kıldırdı.

Yurtdışında Bayram namazı

Aliyev, namazından ardından, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı ve birbirlerine destek olmaya çağırdı.

Öte yandan kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan yüzlerce Müslüman namazını dışarıda yere serdikleri seccadeler üzerinde kıldı.

Yurtdışında Bayram namazı

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Tarihi Başçarşı'da yer alan Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne akın eden yüzlerce Müslüman, Ramazan Bayramı'nı burada karşıladı. Bayram namazını, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.

Yurtdışında Bayram namazı

 

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, şehirle aynı ismi taşıyan camide buluşan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Yurtdışında Bayram namazı

 

SIRBİSTAN

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı'da da bayram namazı için buraya akın eden Müslümanlarla dolup taştı.

Yurtdışında Bayram namazı

 

MAKEDONYA

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi, bayram namazı için gelen Müslümanlarla dolup taştı.

Yurtdışında Bayram namazı

 

ARNAVUTLUK

Arnavutluk'un başkent Tiran'da bayram namazı, yeterli büyüklükte cami olmaması nedeniyle Millet Şehitleri Bulvarı'nda kılındı. Alan, bayram namazı için buraya akın eden Müslümanlarla dolup taştı.

 

Yurtdışında Bayram namazı

KENYA

Kenya'daki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için başkent Nairobi'deki Sir Ali Muslim Club adlı okulun futbol sahasına akın etti.

Yurtdışında Bayram namazı

Yurtdışında Bayram namazı


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